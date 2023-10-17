Kad „Philips“ barzdaskutė būtų švari, tvarkinga ir puikiai veiktų, reikia reguliariai keisti valymo sistemos kasetę.
Šiuose DUK sužinosite, kaip ir kada keisti „Philips Quick Clean Pod“ (parodyta dešinėje) ir „SmartClean“ (parodyta kairėje) kasetes.
Pastaba. Automatinė valymo sistema nepakeičia kruopštaus rankinio valymo. „Philips“ rekomenduoja bent kartą per mėnesį kruopščiai išvalyti barzdaskutę. Išsamesnės informacijos rasite naudotojo vadove.
Kada reikia keisti „Philips“ valymo stotelės kasetę?
Kada pakeisti „Quick Clean Pod“ kasetę?
Valymo skysčio išeikvojimo greitis gali priklausyti nuo kelių veiksnių. Tai apima valymo dažnį, temperatūrą ir kitus aplinkos veiksnius, dėl kurių garuoja skystis.
Prireikus pakeisti „Quick Clean Pod“ kasetę, pasikeičia mažo langelio (parodytas toliau pateiktoje iliustracijoje) spalva.
Toliau pateiktoje lentelėje apytikriai nurodoma, kiek valymo ciklų atliksite naudodami kiekvieną kasetę ir kaip dažnai ją reikės pakeisti, atsižvelgiant į tai, kaip dažnai naudojate „Quick Clean Pod“.
|Barzdaskutės naudojimo dažnumas
|Valymo ciklų skaičius naudojant vieną kasetę
|
Kasetės keitimo dažnumas (vidutinis)
|Kasdien
|Apie 30
|Kas 1 mėn.
|Keletą kartų per savaitę
|Apie 20
|Kas 2 mėn.
|Kas savaitę
|Apie 13
|Kas 3 mėn.
|Kas 1 mėn.
|Apie 3
|Kas 3 mėn.
Kaip pakeisti „Quick Clean Pod“ kasetę?
Atėjus laikui pakeisti „Quick Clean Pod“ kasetę, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas ir iliustracijas.
Prireikus atsarginių „Quick Clean Pod“ kasečių, spustelėkite čia.
- Pasukite ir nuimkite dangtelį nuo „Philips Quick Clean Pod“.
- Išimkite seną kasetę ir išpilkite likusį valymo skystį (jį saugu išpilti į kriauklę). Perdirbkite tuščią kasetę laikydamiesi vietinių taisyklių.
- Nuimkite dangtelį nuo naujos kasetės ir nuplėškite sandariklį.
- Norėdami sulaužyti fiksatorių, paspauskite kasetės rankeną.
- Pakelkite naują kasetę už rankenos ir įdėkite ją į „Quick Clean Pod“.
- Uždėkite viršutinę dalį ant „Quick Clean Pod“ ir pasukite, kad tvirtai laikytųsi.
Prireikus atsarginių „Quick Clean Pod“ kasečių, spustelėkite čia.
Kada pakeisti „SmartClean“ kasetę?
Valymo skysčio išeikvojimo greitis gali priklausyti nuo kelių veiksnių. Tai apima valymo dažnį, temperatūrą ir kitus aplinkos veiksnius, dėl kurių garuoja skystis.
Prireikus pakeisti „SmartClean“ kasetę, pradeda šviesti valymo sistemos oranžinis simbolis su dviem rodyklėmis.
Kaip pakeisti „SmartClean“ kasetę?
Atėjus laikui pakeisti „SmartClean“ kasetę, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas ir iliustracijas.
Prireikus atsarginių „SmartClean“ kasečių, spustelėkite čia.
- Tvirtai laikykite „SmartClean“ sistemą ir paspauskite šone esantį mygtuką. Palaukite, kol sistema pakils, kad pamatytumėte kasetės angą.
- Išstumkite seną kasetę ir išpilkite likusį valymo skystį (jį saugu išpilti į kriauklę). Perdirbkite tuščią kasetę laikydamiesi vietinių taisyklių.
- Pašalinkite sandariklį nuo naujos kasetės viršaus ir įstumkite jį į lizdą.
- Norėdami uždaryti kasetės skyrių, paspauskite žemyn „SmartClean“ sistemos korpusą. Spauskite, kol išgirsite spragtelėjimą. Tai reiškia, kad kasetės skyrius patikimai uždarytas.
Prireikus atsarginių „SmartClean“ kasečių, spustelėkite čia.