Kaip prie „Philips OneBlade“ pritvirtinti priedus?
Norėdami sužinoti, kaip pritvirtinti ir nuimti šukas, apsaugas ir kitus priedus nuo „Philips OneBlade“, žr. toliau pateiktą informaciją.
Gerai žinoti: šukų ir apsaugų tvirtinimo ir nuėmimo metodai yra tokie patys, nepriklausomai nuo to, kokį „OneBlade“ modelį turite (įskaitant toliau pateiktame paveikslėlyje neparodytus variantus).
Vieno ilgio barzdos šukos skirtos veido plaukams. Likęs plaukų ilgis po kirpimo (milimetrais) nurodomas ant šukų.
Toliau pateiktame vaizdo įraše parodyta, kaip pritvirtinti ir nuimti šukas. Užspauskite šukas ant peiliuko, kol išgirsite spragtelėjimą, kuris neleidžia joms nukristi naudojimo metu.
Suderinamumas: vieno ilgio barzdos šukos suderinamos su visais „OneBlade“ modeliais.
Reguliuojamos barzdos šukos skirtos veido plaukams. Likęs plaukų ilgis po kirpimo (milimetrais) nurodomas ant ratuko.
Toliau pateiktame vaizdo įraše parodyta, kaip pritvirtinti ir nuimti dviejų tipų reguliuojamas šukas. Tvirtindami antrojo tipo reguliuojamas šukas, įsitikinkite, kad mažos kilpos šukų apačioje (arčiausiai šukų dantukų galų) yra užkabinamos ant peiliuko viršaus.
Suderinamumas: pirmosios vaizdo įraše parodytos šukos suderinamos tik su „OneBlade Pro“ (parodyta paveikslėlio dešinėje, pirmoje šio straipsnio dalyje). Parodytos antrosios šukos suderinamos su visais „OneBlade“ modeliais.
Kūno plaukų šukos ir odos apsauga skirtos naudoti kūno plaukams. Likęs plaukų ilgis po kirpimo su kūno šukomis yra 5 mm. Odos apsauga sukurta taip, kad užtikrintų glotnią odą ir apsaugotų odą nuo įpjovimų ir įkirpimų.
Toliau pateiktame vaizdo įraše parodyta, kaip pritvirtinti ir nuimti priedus. Užspauskite priedus ant peiliuko, kol išgirsite spragtelėjimą, kuris neleidžia jiems nukristi naudojimo metu.
Suderinamumas: kūno plaukų šukos ir odos apsauga yra suderinamos su visais „OneBlade“ modeliais.
„OneBlade Intimate“ peiliukai turi pritvirtintą odos apsaugą, leidžiančią nuskusti jautrias vietas su patobulinta apsauga nuo įpjovimų ir įkirpimų. Be to, su „OneBlade Intimate“ galima naudoti kūno plaukų šukas / apsaugas, todėl galite greitai ir patogiai kirpti kūno plaukus.
Toliau pateiktame vaizdo įraše parodyta, kaip pritvirtinti „OneBlade Intimate“ peiliuką ir kūno plaukų šukas.
Suderinamumas: „OneBlade Intimate“ peiliukas yra suderinamas su visais „OneBlade“ modeliais. Toliau pateiktame vaizdo įraše parodytos kūno plaukų šukos sukurtos taip, kad tilptų ant odos apsaugos priemonės, todėl yra suderinamos tik su „OneBlade Intimate“ peiliukais.
Apsauginis dangtelis skirtas apsaugoti „Philips OneBlade“ peiliuką nuo pažeidimų laikant ar keliaujant
Toliau pateiktame vaizdo įraše parodyta, kaip pritvirtinti ir nuimti apsauginį dangtelį. Kai dangtelis bus tinkamai uždarytas, išgirsite spragtelėjimą.
Suderinamumas: yra du skirtingi apsauginio dangtelio variantai: vienas skirtas 360° peiliukams, o kitas – klasikiniams peiliukams. Jei naudojate tinkamą apsauginį dangtelį, skirtą jūsų turimam peiliukui, jis suderinamas neatsižvelgiant į tai, kurį „OneBlade“ modelį turite.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:QP4631/65 , QP4530/30 , QP6652/61 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›