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„Philips" pagalba

Kaip prie „Philips OneBlade“ pritvirtinti priedus?

Norėdami sužinoti, kaip pritvirtinti ir nuimti šukas, apsaugas ir kitus priedus nuo „Philips OneBlade“, žr. toliau pateiktą informaciją.

Gerai žinoti: šukų ir apsaugų tvirtinimo ir nuėmimo metodai yra tokie patys, nepriklausomai nuo to, kokį „OneBlade“ modelį turite (įskaitant toliau pateiktame paveikslėlyje neparodytus variantus).

Kaip prie „Philips OneBlade“ pritvirtinti priedus?

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4631/65 , QP4530/30 , QP6652/61 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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