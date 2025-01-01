Kaip kirpti barzdą su „Philips“ prietaisu?

Nuplaukite ir nusausinkite barzdą ir veidą. Jei barzdos kirptuvas arba „Multigroomer“ kirptuvas turi kelias užspaudžiamas barzdos šukas, galite jas naudoti norimam plaukų ilgiui gauti. Skaičiai ant šukų rodo likusių plaukų ilgį po kirpimo. Tiesiog užspauskite atitinkamas šukas ant prietaiso ir pradėkite kirpti. Jei jūsų prietaise yra reguliuojamos šukos, pirmiausia nustatykite tinkamą nustatymą.
Jei jūsų prietaisas pateikiamas su užspaudžiamomis odos apsaugos šukomis, tai gali padėti apsaugoti jūsų odą ir sukurti kirpimą mažu ilgiu. Odos apsaugos šukos sukurtos taip, kad suteiktų jums patogią ir švarią išvaizdą, kartu užtikrinant visišką odos apsaugą. Šukos nukreipia odą nuo peiliuko, kad kirptumėte arti ir glotniai.
Bet kai kerpate pirmą kartą, galite pradėti naudoti šukas su didžiausio kirpimo ilgio nustatymu, kad pirmiausia susipažintumėte su prietaisu.
Judinkite prietaisą prieš plaukų augimo kryptį, kad pašalintumėte plaukų perteklių. Kartokite trumpesniais kirpimo ilgio nustatymais, kol būsite patenkinti ilgiu.