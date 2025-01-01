GaminiaiPalaikymas

Kaip valyti „Philips“ kirptuvą?

Siekiant užtikrinti optimalų „Philips“ kirptuvo veikimą, svarbu valyti jį po kiekvieno naudojimo. Kirptuvo nevalykite koroziniais plovikliais, šveitimo kempinėmis ar šluostėmis, benzinu, acetonu ir kt.

Žr. žoliau pateiktas instrukcijas, kaip valyti „Philips“ kirptuvą.

Patarimas: po valymo laikykite „Philips“ kirptuvą su pritvirtintomis šukomis arba apsauginiu dangteliu, kad apsaugotumėte peiliuką nuo netyčinio pažeidimo.


 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: MG9690/30 , MG7961/15 , MG7935/15 .

