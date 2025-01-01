„Philips" pagalba Kaip valyti „Philips“ kirptuvą?
Siekiant užtikrinti optimalų „Philips“ kirptuvo veikimą, svarbu valyti jį po kiekvieno naudojimo. Kirptuvo nevalykite koroziniais plovikliais, šveitimo kempinėmis ar šluostėmis, benzinu, acetonu ir kt.
Žr. žoliau pateiktas instrukcijas, kaip valyti „Philips“ kirptuvą.
Patarimas: po valymo laikykite „Philips“ kirptuvą su pritvirtintomis šukomis arba apsauginiu dangteliu, kad apsaugotumėte peiliuką nuo netyčinio pažeidimo.
Plaunami kirptuvai
Plaunami kirptuvai turi vandens čiaupo simbolį rankenos galinėje dalyje arba naudotojo vadove.
Plaunami kirptuvai su vandens čiaupo simboliu gali būti valomi vandeniu, tačiau tai nereiškia, kad galite jį naudoti norėdami kirpti plaukus duše ar vonioje.
Norėdami nuvalyti šį prietaisą, nuimkite priedus ir peiliuką ir nuplaukite po juo esančią vietą vandeniu. Nenaudokite muiluoto vandens ar valymo priemonių, nes galite nuplauti peiliuko apsauginį riebalų sluoksnį ir pabloginti jo veikimą. Prieš vėl pritvirtindami priedus prie kirptuvo, juos išplaukite ir išdžiovinkite atskirai. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
Vandeniui atsparūs kirptuvai
Vandeniui atsparūs kirptuvai turi dušo / vonios simbolį ir gali būti saugiai valomi vandeniu ir naudojami prausiantis duše ar vonioje. Saugumo sumetimais šiuos vandeniui atsparius kirptuvus galima naudoti be laido ir jie neįsijungs, jei bus prijungti prie maitinimo šaltinio.
Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo kištukinio lizdo. Norėdami nuvalyti šį prietaisą, nuimkite šukas ir prietaiso pjovimo įtaisą. Šukas ir pjovimo įtaisą valykite šiltu tekančiu vandeniu. Nukratykite vandens perteklių ir leiskite dalims visiškai išdžiūti. Niekada nevalykite pjovimo įtaiso rankšluosčiu arba šluoste, nes taip galite jį sugadinti. Nenaudokite muiluoto vandens ar valymo priemonių, nes galite nuplauti peiliuko apsauginį riebalų sluoksnį ir pabloginti jo veikimą. Norėdami sužinoti tikslias jūsų modeliui skirtas instrukcijas, žr. naudotojo vadovą. Neplaunami kirptuvai
Šie kirptuvai turi perbrauktą čiaupo simbolį naudotojo vadove arba atspausdintą ant rankenos galo. Šių prietaisų negalima plauti vandeniu. Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo kištukinio lizdo. Nuimkite kirpimo šukas ir pjovimo įtaisą nuo prietaiso. Nuvalykite pjovimo įtaisą ir prietaiso vidų naudodami pridėtą valymo šepetėlį arba pagaliuką su vata.
Norėdami sužinoti tikslias jūsų modeliui skirtas instrukcijas, žr. naudotojo vadovą.