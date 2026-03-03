GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Ekologiškas „EcoDesign“ ekranas
  • Ekologiškas „EcoDesign“ ekranas
  • Ekologiškas „EcoDesign“ ekranas
  • Ekologiškas „EcoDesign“ ekranas
  • Ekologiškas „EcoDesign“ ekranas
  • Ekologiškas „EcoDesign“ ekranas

Nutraukta gamyba

BrillianceLCD monitorius, LED foninis apšvietimas

220B4LPYCB/00

Ekologiškas „EcoDesign“ ekranas
„Philips PowerSensor“ LED ekranas su 65 % perdirbtų plastikų ir PVC bei BFR neturintis korpusas – jis tiesiog paruoštas veikti nekenkiant aplinkai
Peržiūrėti visas naudas

su „PowerSensor“ taupo energiją

Ekologiškas „EcoDesign“ ekranas

  • „B Line“

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

LED technologija užtikrinamas natūralus spalvų atkūrimas

Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.

„PowerSensor“ sutaupo iki 80 % energijos

„PowerSensor“ sutaupo iki 80 % energijos

„PowerSensor“ yra integruotas „žmonių jutiklis“, kuris perduoda ir priima nekenksmingus infraraudonųjų spindulių signalus, kad nustatytų, ar naudotojas žiūri į ekraną, ir automatiškai sumažina ekrano ryškumą, kai naudotojas atsitraukia nuo ekrano. Taip iki 80 % sumažinamos energijos sąnaudos ir pailgėja monitoriaus naudojimo laikas

„DisplayPort“ perduoda garsą ir vaizdo įrašą vienu ilgu laidu

„DisplayPort“ yra konvertavimo nenaudojanti skaitmeninė sąsaja, kuria sujungiamas kompiuteris ir monitorius. Išsiskiria didesnėmis galimybėmis nei DVI standartas – ši sąsaja palaiko iki 15 m ilgio laidus ir 10,8 Gbps/sek. duomenų perdavimo greitį. Stulbinamos techninės savybės užtikrina greitesnį vaizdo gavimą ir atnaujinimo dažnį, todėl „DisplayPort“ yra geriausias pasirinkimas net tik biure ar namuose, bet ir žaidimams, vaizdo įrašams redaguoti ir daugeliu kitų atvejų. Taip pat nepamirštas suderinamumas naudojant įvairius adapterius.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.