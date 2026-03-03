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Nutraukta gamyba
220B4LPYCB/00
„B Line“
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.
„PowerSensor“ yra integruotas „žmonių jutiklis“, kuris perduoda ir priima nekenksmingus infraraudonųjų spindulių signalus, kad nustatytų, ar naudotojas žiūri į ekraną, ir automatiškai sumažina ekrano ryškumą, kai naudotojas atsitraukia nuo ekrano. Taip iki 80 % sumažinamos energijos sąnaudos ir pailgėja monitoriaus naudojimo laikas
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