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Nutraukta gamyba
220P4LPYES/00
„P Line“
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
„PowerSensor“ yra integruotas „žmonių jutiklis“, kuris perduoda ir priima nekenksmingus infraraudonųjų spindulių signalus, kad nustatytų, ar naudotojas žiūri į ekraną, ir automatiškai sumažina ekrano ryškumą, kai naudotojas atsitraukia nuo ekrano. Taip iki 80 % sumažinamos energijos sąnaudos ir pailgėja monitoriaus naudojimo laikas
„DisplayPort“ yra konvertavimo nenaudojanti skaitmeninė sąsaja, kuria sujungiamas kompiuteris ir monitorius. Išsiskiria didesnėmis galimybėmis nei DVI standartas – ši sąsaja palaiko iki 15 m ilgio laidus ir 10,8 Gbps/sek. duomenų perdavimo greitį. Stulbinamos techninės savybės užtikrina greitesnį vaizdo gavimą ir atnaujinimo dažnį, todėl „DisplayPort“ yra geriausias pasirinkimas net tik biure ar namuose, bet ir žaidimams, vaizdo įrašams redaguoti ir daugeliu kitų atvejų. Taip pat nepamirštas suderinamumas naudojant įvairius adapterius.
„SmartErgoBase“ yra monitoriaus pagrindas, kurį naudojant jaučiamas ergonomiškas patogumas žiūrint ir tvarkingai laikomi laidai. Pagrindą galima pakreipti, palenkti ir pasukti įvairiais kampais, kad jaustumėte didžiausią komfortą. Su reguliuojamo aukščio stovu užtikrinsite optimalų žiūrėjimo aukštį, po ilgos darbo dienos jausite mažesnę fizinę įtampą, o laidų tvarkymo sprendimas padės išvengti laidų painiavos, darbo vieta atrodys tvarkingai ir profesionaliai.
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