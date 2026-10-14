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22PFK4000/12
Plonas „Full HD“ LED televizorius
„Philips“ 4000 serijos plonas LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – viskas vienoje kompaktiškoje konstrukcijoje. Mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai. Šis televizorius puikiai tiks bet kuriame kambaryje.
56 cm (22 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/C/S/S2
Naudokite televizorių kaip monitorių. Paprasčiausiai prijunkite VGA laidu – ir jis paruoštas naudoti.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
Stilingas, kompaktiškas ir lengvas. Turėdami televizorių su mažu ekranu galėsite žiūrėti mėgstamas programas virtuvėje, nepraleisite svarbių naujienų dirbdami garaže, galėsite sekti sporto rezultatus iškylaudami kieme. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi visur bus smagu!
Atsiliepimai
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.