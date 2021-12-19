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Nutraukta gamyba

5400 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

22PFS5403/12

3.7

| (11) Atsiliepimai

Itin plonas „Full HD LED“ televizorius

Linksminkitės visur. Kompaktiškas „Philips 5400“ puikiai tinka stovyklaujant, keliaujant sausumos ar vandens keliais. Dėžutėje yra viskas, ko jums reikia. Tiesiog įjunkite į maitinimo tinklo 12 V kištukinį lizdą ir pradėkite mėgautis namų patogumais keliaudami.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Pixel Plus HD“

Itin plonas „Full HD LED“ televizorius

  • 55 cm (22 in)

  • 200 „Picture Performance Index“

  • FHD

  • „Pixel Plus HD“

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

12 voltų jungtimi televizorius įjungiamas į mobilųjį maitinimo šaltinį

Žiūrėkite televizorių keliaudami: įjunkite 12 voltų jungtimį į automobilio, sunkvežimio, namelio ant ratų, valties ar bet kurį kitą 12 voltų šaltinio lizdą.

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.7

iš 5

11

Atsiliepimai

3
2

19/12/2021

Lietuva

Lietuva

Geras TV

Turiu šį TV Jau du metai, Puikiai dirba virtuvėje. Rekomenduoju kaip virtuvės TV.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Naudojimo data 2020-12-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Naudojimo data 2020-12-19

06/07/2019

Lietuva

Lietuva

Geras kokybes ir kainos santykis

Lengvas, plonas televizorius. Tinka isvykoms i gamta

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

23/09/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Вибір має чудові функції та дизайн

Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Naudojimo data 2021-09-23

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Naudojimo data 2021-09-23

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.