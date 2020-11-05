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Stulbinanti spalva, stilingas dizainas
„Philips E line“ monitorius pasižymi stilingu dizainu ir nepaprastu vaizdu. Ekrane „Full HD“ siauru krašteliu su „Ultra Wide-Color“ matysite tikroviškus vaizdus. Mėgaukitės puikiais vaizdais ir stilingu dizainu.
„E Line“
24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)
1920 x 1080 („Full HD“)
„Philips“ įsipareigojo naudoti ekologiškas, aplinkai nekenksmingas medžiagas visame savo monitorių asortimente. Visos plastikinės korpuso dalys, metalinės pagrindo dalys ir pakuotės iš 100 % perdirbamos medžiagos. Kai kuriuose atskiruose modeliuose mes panaudojame iki 65 % pakartotinai perdirbto plastiko. Griežtai laikantis RoHS standartų smarkiai sumažintas toksiškų medžiagų, pavyzdžiui, švino, naudojimas arba jų visiškai atsisakoma. Gyvsidabrio kiekis monitoriuose su CCFL foniniu apšvietimu buvo smarkiai sumažintas, o monitoriuose su LED foniniu apšvietimu jis visiškai nebenaudojamas.
Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.
Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvestį. HDMI laidas užtikrina aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso signalų perdavimą vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD grotuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).
4.9
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Naudojimo data 2019-10-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Naudojimo data 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Naudojimo data 2020-04-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Naudojimo data 2020-04-20
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226E9QDSB РК-монітор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226E9QDSB РК-монітор
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.