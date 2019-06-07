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Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Nešiojamas ir gražus. „Philips“ 4000 TV sukurtas keliauti kartu. Jo ypač plonas kontūras ir visiškai baltas rėmas puikiai atrodo bet kokioje patalpoje.
60 cm (24 in)
„Full HD“ LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Mes žinome, kad jūs norite televizoriaus su mažu ekranu, kuris atrodo taip pat puikiai, kaip ir veikia. Mūsų dizainerių komanda priderino įmantrios baltos spalvos rėmą prie blizgaus korpuso ir sukūrė modernaus dizaino televizorių, kuris papildys bet kurį kambarį.
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
4.4
iš 5
13
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Григор
07/06/2019
България
Отличен продукт
Ползвам телевизора вече повече от година. Отличен продукт - перфектна картина, добър и ясен звук, лесен и удобен за обслужване, все още редовни актуализации, въпреки, че продуктът е на повече от две години. Единственият недостатък е, че след като се включи, твърде бавно се появява картината, но после всичко е наред.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Tom63
30/08/2018
Česká republika
Televizor zcela vyhovuje mým potřebám.
Krásný vzhled, jednoduchá obsluha, postačující vybavení, perfektní obraz, kvalitní zvuk.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
alex2
11/07/2018
România
Foarte bun!
Produs foarte bun si util. Prezinta multe functii noi. Meniul este intuitiv, usor de folosit.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.