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Nutraukta gamyba

4000 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

24PFS4032/12

4.4

| (13) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Nešiojamas ir gražus. „Philips“ 4000 TV sukurtas keliauti kartu. Jo ypač plonas kontūras ir visiškai baltas rėmas puikiai atrodo bet kokioje patalpoje.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

  • 60 cm (24 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Elegantiška balta spalva garantuoja modernų vaizdą kiekviename kambaryje

Mes žinome, kad jūs norite televizoriaus su mažu ekranu, kuris atrodo taip pat puikiai, kaip ir veikia. Mūsų dizainerių komanda priderino įmantrios baltos spalvos rėmą prie blizgaus korpuso ir sukūrė modernaus dizaino televizorių, kuris papildys bet kurį kambarį.

„Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu

Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

13

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

1

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Ползвам телевизора вече повече от година. Отличен продукт - перфектна картина, добър и ясен звук, лесен и удобен за обслужване, все още редовни актуализации, въпреки, че продуктът е на повече от две години. Единственият недостатък е, че след като се включи, твърде бавно се появява картината, но после всичко е наред.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор

30/08/2018

Česká republika

Česká republika

Televizor zcela vyhovuje mým potřebám.

Krásný vzhled, jednoduchá obsluha, postačující vybavení, perfektní obraz, kvalitní zvuk.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

11/07/2018

România

România

Foarte bun!

Produs foarte bun si util. Prezinta multe functii noi. Meniul este intuitiv, usor de folosit.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.