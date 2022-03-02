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Itin plonas „Full HD LED“ televizorius
„Philips 5300“ perteikia vaizdo kokybę mažame ekrane. Dėl lengvai naudojamo valdymo ir kompaktiško dizaino jis puikiai palaiko draugiją virtuvėje, miegamajame ar darbo kambaryje.
60 cm (24 in)
200 „Picture Performance Index“
FHD
„Pixel Plus HD“
Stilingas, lengvas ir nešiojamas. Su televizoriumi mažu ekranu pasivysite mėgstamas laidas bet kurioje vietoje, ar būtumėte virtuvėje, ar stovyklautumėte su šeima. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi žinosite naujienas ir naujausius mėgstamų sporto šakų rezultatus. Jis sukurtas būti ten, kur linksma!
„Philips Pixel Plus HD“ modulis optimizuoja vaizdo kokybę, kad būtų atkuriami ryškūs ir kontrastingi vaizdai. Dabar žiūrėdami interneto transliacijas arba įrašus iš diskų galite mėgautis ryškiais vaizdais, nes atkuriama tamsiausia juoda ir šviesiausia balta spalva.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
4.6
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Stanisław55
02/03/2022
Polska
Funkcje i możliwości
Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.
Argumentai už
Dźwięk , obraz oraz inne funkcje
Argumentai prieš
Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2020-03-02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2020-03-02
Wakipięta
11/12/2019
Polska
Bega wytrzymały wyświetlacz
dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara
Argumentai už
dobry jest
Argumentai prieš
stojak zły
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2018-12-11
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2018-12-11
Akadar
14/07/2019
Polska
Super do kuchni i małego pokoju
Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.