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Nutraukta gamyba

5300 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

24PFT5303/12

4.6

| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas „Full HD LED“ televizorius

„Philips 5300“ perteikia vaizdo kokybę mažame ekrane. Dėl lengvai naudojamo valdymo ir kompaktiško dizaino jis puikiai palaiko draugiją virtuvėje, miegamajame ar darbo kambaryje.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Pixel Plus HD“

Itin plonas „Full HD LED“ televizorius

  • 60 cm (24 in)

  • 200 „Picture Performance Index“

  • FHD

  • „Pixel Plus HD“

Kompaktiškas nešiojamasis televizorius – kad galėtumėte smagiai leisti laiką

Stilingas, lengvas ir nešiojamas. Su televizoriumi mažu ekranu pasivysite mėgstamas laidas bet kurioje vietoje, ar būtumėte virtuvėje, ar stovyklautumėte su šeima. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi žinosite naujienas ir naujausius mėgstamų sporto šakų rezultatus. Jis sukurtas būti ten, kur linksma!

„Pixel Plus HD“ – gražūs vaizdai, kurie jums tikrai patiks

„Philips Pixel Plus HD“ modulis optimizuoja vaizdo kokybę, kad būtų atkuriami ryškūs ir kontrastingi vaizdai. Dabar žiūrėdami interneto transliacijas arba įrašus iš diskų galite mėgautis ryškiais vaizdais, nes atkuriama tamsiausia juoda ir šviesiausia balta spalva.

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

02/03/2022

Polska

Polska

Funkcje i możliwości

Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.

Argumentai už

Dźwięk , obraz oraz inne funkcje

Argumentai prieš

Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Naudojimo data 2020-03-02

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Naudojimo data 2020-03-02

11/12/2019

Polska

Polska

Bega wytrzymały wyświetlacz

dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara

Argumentai už

dobry jest

Argumentai prieš

stojak zły

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Naudojimo data 2018-12-11

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Naudojimo data 2018-12-11

14/07/2019

Polska

Polska

Super do kuchni i małego pokoju

Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.