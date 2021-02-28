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Nutraukta gamyba

4300 seriesLED televizorius

24PHS4304/12

4.6

| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

LED televizorius

Mažas ir vis tiek tobulas – mažose erdvėse telpantis LED televizorius. Su „Pixel Plus HD“ vaizdas išlieka ryškus, o garsas – aiškus. Ar tai būtų laidos, kuriomis mėgaujatės gamindami, ar filmai, kuriuos žiūrite bėgdami bėgimo takeliu.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Pixel Plus HD“

LED televizorius

  • 60 cm (24 in)

  • 200 „Picture Performance Index“

  • LED televizorius

  • „Pixel Plus HD“

Aiškus garsas iš viso diapazono garsiakalbių.

Lengva perkelti. Užmaskuotas galinis stovas su maža atrama.

Aiškus dialogas. Linksmi efektai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

28/02/2021

Polska

Polska

Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304

W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny

Argumentai už

wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Naudojimo data 2020-02-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Naudojimo data 2020-02-28

20/09/2023

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

Tökéletes arra a célra, amire használom.

Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.

Argumentai už

Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)

Argumentai prieš

Internet csatlakozó nem hazai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4304 LED TV

Naudojimo data 2021-09-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4304 LED TV

Naudojimo data 2021-09-20

19/06/2020

България

България

Продукта, отговоря напълно на описаните качества.

беше ми препоръчан от приятел, като надежден и с идеални цветове.

Argumentai už

идеален образ, преди всичко.

Argumentai prieš

няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4304 LED телевизор

Naudojimo data 2020-02-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4304 LED телевизор

Naudojimo data 2020-02-19

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  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.