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LED televizorius
Mažas ir vis tiek tobulas – mažose erdvėse telpantis LED televizorius. Su „Pixel Plus HD“ vaizdas išlieka ryškus, o garsas – aiškus. Ar tai būtų laidos, kuriomis mėgaujatės gamindami, ar filmai, kuriuos žiūrite bėgdami bėgimo takeliu.
60 cm (24 in)
200 „Picture Performance Index“
LED televizorius
„Pixel Plus HD“
4.6
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Klien25
28/02/2021
Polska
Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304
W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny
Argumentai už
wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Naudojimo data 2020-02-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Naudojimo data 2020-02-28
Guriga174
20/09/2023
Magyarország
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Tökéletes arra a célra, amire használom.
Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.
Argumentai už
Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)
Argumentai prieš
Internet csatlakozó nem hazai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4304 LED TV
Naudojimo data 2021-09-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4304 LED TV
Naudojimo data 2021-09-20
Rumvas
19/06/2020
България
Продукта, отговоря напълно на описаните качества.
беше ми препоръчан от приятел, като надежден и с идеални цветове.
Argumentai už
идеален образ, преди всичко.
Argumentai prieš
няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4304 LED телевизор
Naudojimo data 2020-02-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4304 LED телевизор
Naudojimo data 2020-02-19
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.