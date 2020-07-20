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Nutraukta gamyba

4300 seriesLED televizorius

24PHS4354/12

4.4

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

LED televizorius

Mažas ir vis tiek tobulas – mažose erdvėse telpantis LED televizorius. Su „Pixel Plus HD“ vaizdas išlieka ryškus, o garsas – aiškus. Ar tai būtų laidos, kuriomis mėgaujatės gamindami, ar filmai, kuriuos žiūrite bėgdami bėgimo takeliu.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Pixel Plus HD“

LED televizorius

  • 60 cm (24 in)

  • 200 „Picture Performance Index“

  • LED televizorius

  • „Pixel Plus HD“

Aiškus garsas iš viso diapazono garsiakalbių.

Lengva perkelti. Užmaskuotas galinis stovas su maža atrama.

Aiškus dialogas. Linksmi efektai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
1

20/07/2020

Україна

Україна

Идеальный телевизор для кухни!

Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.

Argumentai už

Суцільний позитив! ))

Argumentai prieš

Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Naudojimo data 2020-06-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Naudojimo data 2020-06-20

12/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую, бо якісний!

Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

05/07/2019

Україна

Україна

Дуже практипний телевізор, зручний у використані,гарний чистий звук і добре відображення картинки на ньому.

Телевізор зручний у використані, гарне відображення картинки, кольори , гарний звук, немае також проблем з настройками, все легко та швидко.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

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  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.