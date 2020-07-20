30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
LED televizorius
Mažas ir vis tiek tobulas – mažose erdvėse telpantis LED televizorius. Su „Pixel Plus HD“ vaizdas išlieka ryškus, o garsas – aiškus. Ar tai būtų laidos, kuriomis mėgaujatės gamindami, ar filmai, kuriuos žiūrite bėgdami bėgimo takeliu.
60 cm (24 in)
200 „Picture Performance Index“
LED televizorius
„Pixel Plus HD“
4.4
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
M-Deff
20/07/2020
Україна
Идеальный телевизор для кухни!
Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.
Argumentai už
Суцільний позитив! ))
Argumentai prieš
Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Naudojimo data 2020-06-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Naudojimo data 2020-06-20
Nazarchan
12/11/2019
Україна
Рекомендую, бо якісний!
Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Lilua
05/07/2019
Україна
Дуже практипний телевізор, зручний у використані,гарний чистий звук і добре відображення картинки на ньому.
Телевізор зручний у використані, гарне відображення картинки, кольори , гарний звук, немае також проблем з настройками, все легко та швидко.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.