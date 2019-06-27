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Nutraukta gamyba

5600 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

32PFS5603/12

4.6

| (24) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas „Full HD LED“ televizorius

Mėgaukitės dailiu ir minimalistiniu šio balto „Philips 5600“ televizoriaus dizainu. Jis plonas ir lenktas, todėl puikiai tiks jūsų interjerui. Šis televizorius išsiskiria „Full HD“ vaizdo kokybe ir yra puikus pasirinkimas ieškantiems paprastumo.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Pixel Plus HD“

Itin plonas „Full HD LED“ televizorius

  • 80 cm (32 in)

  • 200 „Picture Performance Index“

  • FHD

  • „Pixel Plus HD“

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

„Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu

Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

24

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

1

27/06/2019

Україна

Україна

Одни положительные эмоции от этой модели тв.

Лучший тв за свою цену со звуком АС3. Отличная картинка. Отличный звук, как для тв. Читает с флешки много форматов со звуком АС3. Потребляет 30, 33Вт. Надёжные ножки и устойчивая конструкция тв в целом. Красивый дизайн. Качественный пульт, кнопки нажимаются плавно и тихо.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

20/06/2019

Україна

Україна

Интересный дизайн. Отличное изображение.

Отлично вписался на кухне. Жена в восторге. Но одно маленькое НО. Отсутствие кнопок на самом телевизоре. Пришлось придумывать выключатель( отключать от сети уходя из дома). Philipsy нужно об этом поразмыслить.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

03/04/2019

Україна

Україна

подходит для маленькой комнаты

мы купили телевизор внучке чтоб она смотрела мультики,для её возраста 6 лет он как раз подходит,очень хорошее изображение,звук хороший,мне понравился,подрастёт купят родители ей по новее,я знаю что у меня вся техника Филипс,и очень хорошая,я нечего ещё не ремонтировала,вот и тв решили купить,он ещё с белой кайомочкой,вообще красиво смотрится.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.