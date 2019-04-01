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Itin plonas LED televizorius
Nešiojamas ir gražus. „Philips“ 4000 TV sukurtas keliauti kartu. Jo ypač plonas kontūras ir visiškai baltas rėmas puikiai atrodo bet kokioje patalpoje.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
„Picture Performance Index“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangius vaizdo apdorojimo procesorius, kad būtų ištobulintas ryškumas, judesys, kontrastas ir spalvos. Nesvarbu, kokį šaltinį pasirinksite, visada galėsite mėgautis aiškiu vaizdu, detalėmis, gyliu, tamsia juoda ir skaisčia balta spalva, tikroviškomis ir ryškiomis spalvomis, natūraliais odos atspalviais.
Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.
Mes žinome, kad jūs norite televizoriaus su mažu ekranu, kuris atrodo taip pat puikiai, kaip ir veikia. Mūsų dizainerių komanda priderino įmantrios baltos spalvos rėmą prie blizgaus korpuso ir sukūrė modernaus dizaino televizorių, kuris papildys bet kurį kambarį.
4.3
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
NeighborD
01/04/2019
Україна
Великолепный телевизор
Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
ColorMan44
26/03/2018
Eesti
TV on väga hea
Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
TiberiuK
01/01/2018
România
Recomand cu incredere
Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.