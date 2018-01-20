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Itin plonas LED televizorius
Stilingas dizainas ir puiki kaina. „Philips“ 4100 TV su „Digital Crystal Clear“ pasižymi HD vaizdo kokybe, dideliu kontrastu ir aiškiu garso atkūrimu. Be pastangų mėgaukitės pramogomis su šiuo lengvai naudojamu modeliu.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
4.7
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
iwih
20/01/2018
Latvija
Produktam ir lielisks dizains!
Televizors ļoti patīk, it sevišķi labi rāda ja skatās HD kanālu. Patīk ļoti elektroniskais dizains, vai interfeiss, kas ir ļoti moderns un minimālisks.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHS4132 Ļoti plāns LED televizors
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHS4132 Ļoti plāns LED televizors
Ветя
09/11/2021
Україна
Телевізор від улюбленого бренду.
Купував телевізор старим батькам з необхідним функціоналом. Налаштування досить швидке і просте. Картинка чудова, перемикання каналів швидке. Читає всі доступні формати, навіть ті, що займають багато памяті. Прекрасний вибір для невибагливого користувача за доступною ціною.
Argumentai už
Повністю всим задоволений.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Naudojimo data 2019-11-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Naudojimo data 2019-11-09
rrancyzOk
20/06/2019
Україна
Функцій безліч. Рекомендую
Просто в захваті від покупки даного телевізора. Функцій дуже багато та вони всі просто супер. Тонкий і яскравий дизайн. Кольори просто бомба.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.