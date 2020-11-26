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Nutraukta gamyba

4500 seriesLED televizorius

32PHS4504/12

4.8

| (4) Atsiliepimai

LED televizorius

Mažas ir vis tiek tobulas – mažose erdvėse telpantis LED televizorius. Su „Pixel Plus HD“ vaizdas išlieka ryškus, o garsas – aiškus. Ar tai būtų laidos, kuriomis mėgaujatės gamindami, ar filmai, kuriuos žiūrite bėgdami bėgimo takeliu.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Pixel Plus HD“

LED televizorius

  • 80 cm (32 in)

  • 200 „Picture Performance Index“

  • LED televizorius

  • „Pixel Plus HD“

Lengva perkelti. Užmaskuotas galinis stovas su maža atrama.

Aiškus garsas iš viso diapazono garsiakalbių.

HD LED televizorius. Itin aiški rezoliucija.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

3
2
1

26/11/2020

Polska

Polska

dla rodziców mega

W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!

Argumentai už

zgrabny mały i prosty w obsłudze

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Naudojimo data 2020-05-25

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Naudojimo data 2020-05-25

20/01/2020

Polska

Polska

Bardzo dobry

Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam

Argumentai už

Tani , dobra marka

Argumentai prieš

Słabe glosniki

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Naudojimo data 2019-12-20

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Naudojimo data 2019-12-20

27/11/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Нямам проблеми със телевизията

Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки

Argumentai prieš

Не може да се ъпдейтва автоматично

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Naudojimo data 2019-11-27

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Naudojimo data 2019-11-27

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.