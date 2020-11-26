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32PHS4504/12
LED televizorius
Mažas ir vis tiek tobulas – mažose erdvėse telpantis LED televizorius. Su „Pixel Plus HD“ vaizdas išlieka ryškus, o garsas – aiškus. Ar tai būtų laidos, kuriomis mėgaujatės gamindami, ar filmai, kuriuos žiūrite bėgdami bėgimo takeliu.
80 cm (32 in)
200 „Picture Performance Index“
LED televizorius
„Pixel Plus HD“
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
Behemoth96
26/11/2020
Polska
dla rodziców mega
W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!
Argumentai už
zgrabny mały i prosty w obsłudze
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Naudojimo data 2020-05-25
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Naudojimo data 2020-05-25
Juana1975
20/01/2020
Polska
Bardzo dobry
Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam
Argumentai už
Tani , dobra marka
Argumentai prieš
Słabe glosniki
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Naudojimo data 2019-12-20
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Naudojimo data 2019-12-20
Turboto
27/11/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
Нямам проблеми със телевизията
Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки
Argumentai prieš
Не може да се ъпдейтва автоматично
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Naudojimo data 2019-11-27
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Naudojimo data 2019-11-27
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.