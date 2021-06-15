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Itin plonas LED televizorius
„Philips 4500“ viršys jūsų lūkesčius dėl savo didelės raiškos vaizdo kokybės už prieinamą kainą. Dėl savo paprasto ir elegantiško dizaino jis derės bet kuriame namų kambaryje.
80 cm (32 in)
200 „Picture Performance Index“
LED televizorius
„Pixel Plus HD“
Mūsų naujas rėmas plonomis kojelėmis sukurtas taip, kad pakeistų erdvę po televizoriumi ten, kur paprastai pastatomas įprastas stovas, o žiūrėjimas dar labiau prikaustytų. Televizorius, kurio ateitimi esame tikri.
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
4.3
iš 5
12
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
Paziulas
15/06/2021
Polska
Bardzo dobry
Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!
Argumentai už
Szybko się urochamia
Argumentai prieš
Zbiera kusz
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Naudojimo data 2019-06-15
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Naudojimo data 2019-06-15
Henryk1234567890
03/05/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Philips 32PHT4503
Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.
Argumentai už
Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu
Argumentai prieš
Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Naudojimo data 2019-04-03
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Naudojimo data 2019-04-03
Tele widz
12/11/2019
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory
Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.
Argumentai už
Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje
Argumentai prieš
Nie posiada.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Naudojimo data 2018-10-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Naudojimo data 2018-10-12
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.