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Nutraukta gamyba

4500 seriesItin plonas LED televizorius

32PHT4503/12

4.3

| (12) Atsiliepimai | 82% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas LED televizorius

„Philips 4500“ viršys jūsų lūkesčius dėl savo didelės raiškos vaizdo kokybės už prieinamą kainą. Dėl savo paprasto ir elegantiško dizaino jis derės bet kuriame namų kambaryje.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Pixel Plus HD“

Itin plonas LED televizorius

  • 80 cm (32 in)

  • 200 „Picture Performance Index“

  • LED televizorius

  • „Pixel Plus HD“

Plonas, ištobulintas stovas suteikia lengvumo

Mūsų naujas rėmas plonomis kojelėmis sukurtas taip, kad pakeistų erdvę po televizoriumi ten, kur paprastai pastatomas įprastas stovas, o žiūrėjimas dar labiau prikaustytų. Televizorius, kurio ateitimi esame tikri.

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

12

Atsiliepimai

82%

Rekomenduoja šį gaminį

3

15/06/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry

Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!

Argumentai už

Szybko się urochamia

Argumentai prieš

Zbiera kusz

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Naudojimo data 2019-06-15

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Naudojimo data 2019-06-15

03/05/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Philips 32PHT4503

Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.

Argumentai už

Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu

Argumentai prieš

Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Naudojimo data 2019-04-03

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Naudojimo data 2019-04-03

12/11/2019

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory

Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.

Argumentai už

Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje

Argumentai prieš

Nie posiada.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Naudojimo data 2018-10-12

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Naudojimo data 2018-10-12

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.