Kompaktiškas ekranas. Išmanus biudžetas. Aukšta vaizdo ir garso kokybė. Su „Ambilight“ technologija, peržengiančia ekrano ribas, ir visu „Smart TV“ turiniu, kurį mėgstate žiūrėti „Full HD“ formatu, mėgaukitės dar labiau įtraukiančia žiūrėjimo patirtimi namie arba keliaudami.
Dėl elegantiško stovo ir kompaktiškų matmenų šis išmanusis televizorius puikiai tinka mažesnėms patalpoms. Dėl kruopščiai apgalvoto dizaino šis televizorius puikiai dera bet kurioje vietoje.
Yra televizorius. Ir yra „Ambilight“ televizorius
Su integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į kiekvieną sceną, „Ambilight“ panardina jus į spalvingas šviesas. Filmai, sporto varžybos, muzikos vaizdo įrašai ir žaidimai išsiplečia už ekrano ribų ir įtraukia jus į akimirką. Kartą tai patyrę, niekada nenorėsite kito televizoriaus be šios funkcijos.
FHD patobulinta, su kvantinių taškų spalvomis
Ryškios spalvos. Aiškios detalės. Tai kvantinių taškų spalvų ryškumas. Kiekvieną akimirką, nesvarbu, ar vaizdas tamsus, ar šviesus, ar atkurtas, ar transliuojamas, galite mėgautis kiekviena detale, žiūrėdami sceną po scenos.
Ryškumas ir detalumas su „Pixel Plus Full HD“.
„Pixel Plus“ vaizdo ryškumas. Apibrėžtos detalės mažesniame ekrane. Šis kompaktiškas QLED televizorius, pasižymintis didele raiška ir neįtikėtinu raiškumu, parodo, kaip svarbi kiekviena smulkmena.
Spalvos ir kontrastas su HDR10 ir HLG
Ryškesnės spalvos. Ryškūs tonai. Nuo tamsiausių scenų iki ryškiausios šviesos – aiškumas yra viskas. Čia didelis dinaminis diapazonas sužavi ryškesnėmis spalvomis ir kontrastu.
„Dolby Audio“ – ryškus ir aiškus garsas
Išgirskite kiekvieną akimirką. Tai krištolo skaidrumo „Dolby Audio“. Nuo dialogo iki šokio, nuo veiksmo filmų akimirkų iki stulbinančių gamtos scenų – visur galite mėgautis aiškesniu garsu.
Lengva rasti turinį su „Titan OS“
„Philips Smart TV Titan OS“ platforma greitai pateikia tai, ką mėgstate žiūrėti. Nuo kūrinių tęsinių iki serialų, nuo dokumentinių filmų iki dramų – viską, ko norite, rasite vos vienu mygtuko paspaudimu. Kad ir ką norėtumėte žiūrėti, visas geriausias turinys bus lengvai pasiekiamas.
Sklandžiai prisijunkite prie išmaniųjų namų tinklų
„Matter Smart Home“ suderinamumas reiškia, kad televizorių galite valdyti naudodami programėlę „Matter Smart Home“ arba valdyti televizorių balsu per funkciją „Alexa“ turinčius įrenginius ar „Google“ išmaniuosius garsiakalbius. Taip balsu galite rasti filmus, laidas, gauti rekomendacijas ir dar daugiau.
Tvarumas ir stilius. Šis gražiai pagamintas televizorius suprojektuotas atsižvelgiant į aplinkos apsaugą: nuo nuotolinio valdymo pulto, pagaminto iš perdirbto plastiko, iki FSC sertifikuotos pakuotės ir įdėklų, atspausdintų naudojant perdirbtą popierių. Ekologinis režimas vienu paspaudimu sumažina energijos suvartojimą visam turiniui ir nustatymams.
Techninės savybės
„Ambilight“
„Ambilight“ funkcijos
Žaidimo režimas
Prisitaiko prie sienos spalvos
„Ambilight“ muzika
Nustatykite lengvą režimą
Ambilight FTI Animation
Žadintuvo melodija „Sunrise“
„AmbiSleep“
„Ambilight“ versija
3 pusių
Vaizdas / ekranas
Ekrano įstrižainė (coliais)
32
in
Ekrano įstrižainė (centimetrais)
80
cm
Ekranas
„Full HD“ QLED
Skiriamoji ekrano geba
1920 x 1080
Savasis atnaujinimo dažnis
60
Hz
Vaizdo variklis
„Pixel Plus HD“
Vaizdo išryškinimas
Krištolo skaidrumo
ECO
Žaidimas
Namų kinas
Monitorius
Asmeninis
Puiki raiška
Dinaminis kontrastas
Ekrano įėjimo skiriamoji geba
Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50Hz/60Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
„Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
„Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
„Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
Valdymo balsu per televizorių funkcijos apimtis priklauso nuo šalies ir kalbos. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.