Paieškos terminai

Televizorius
  • Išlikite kompaktiški Išlikite kompaktiški Išlikite kompaktiški
    Energy Label Europe F Energijos etiketė
    Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite Energijos etiketė (PDF 915.0KB)

    QLED „Full HD“ televizorius

    40PQS6901/12

    Bendras vertinimas / 5
    • Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai

    Išlikite kompaktiški

    Kompaktiškas ekranas. Išmanus biudžetas. Aukšta vaizdo ir garso kokybė. Su „Ambilight“ technologija, peržengiančia ekrano ribas, ir visu „Smart TV“ turiniu, kurį mėgstate žiūrėti „Full HD“ formatu, mėgaukitės dar labiau įtraukiančia žiūrėjimo patirtimi namie arba keliaudami.

    Peržiūrėti visus privalumus

    QLED „Full HD“ televizorius

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus „Ambilight“

    Išlikite kompaktiški

    • 100 cm (40 col.)
    • „Ambilight“
    • „Pixel Plus HD“
    • HDR 10
    Mažas, išmanus ir universalus

    Mažas, išmanus ir universalus

    Dėl elegantiško stovo ir kompaktiškų matmenų šis išmanusis televizorius puikiai tinka mažesnėms patalpoms. Dėl kruopščiai apgalvoto dizaino šis televizorius puikiai dera bet kurioje vietoje.

    Yra televizorius. Ir yra „Ambilight“ televizorius

    Yra televizorius. Ir yra „Ambilight“ televizorius

    Su integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į kiekvieną sceną, „Ambilight“ panardina jus į spalvingas šviesas. Filmai, sporto varžybos, muzikos vaizdo įrašai ir žaidimai išsiplečia už ekrano ribų ir įtraukia jus į akimirką. Kartą tai patyrę, niekada nenorėsite kito televizoriaus be šios funkcijos.

    FHD patobulinta, su kvantinių taškų spalvomis

    FHD patobulinta, su kvantinių taškų spalvomis

    Ryškios spalvos. Aiškios detalės. Tai kvantinių taškų spalvų ryškumas. Kiekvieną akimirką, nesvarbu, ar vaizdas tamsus, ar šviesus, ar atkurtas, ar transliuojamas, galite mėgautis kiekviena detale, žiūrėdami sceną po scenos.

    Ryškumas ir detalumas su „Pixel Plus Full HD“.

    Ryškumas ir detalumas su „Pixel Plus Full HD“.

    „Pixel Plus“ vaizdo ryškumas. Apibrėžtos detalės mažesniame ekrane. Šis kompaktiškas QLED televizorius, pasižymintis didele raiška ir neįtikėtinu raiškumu, parodo, kaip svarbi kiekviena smulkmena.

    Spalvos ir kontrastas su HDR10 ir HLG

    Spalvos ir kontrastas su HDR10 ir HLG

    Ryškesnės spalvos. Ryškūs tonai. Nuo tamsiausių scenų iki ryškiausios šviesos – aiškumas yra viskas. Čia didelis dinaminis diapazonas sužavi ryškesnėmis spalvomis ir kontrastu.

    „Dolby Audio“ – ryškus ir aiškus garsas

    „Dolby Audio“ – ryškus ir aiškus garsas

    Išgirskite kiekvieną akimirką. Tai krištolo skaidrumo „Dolby Audio“. Nuo dialogo iki šokio, nuo veiksmo filmų akimirkų iki stulbinančių gamtos scenų – visur galite mėgautis aiškesniu garsu.

    Lengva rasti turinį su „Titan OS“

    Lengva rasti turinį su „Titan OS“

    „Philips Smart TV Titan OS“ platforma greitai pateikia tai, ką mėgstate žiūrėti. Nuo kūrinių tęsinių iki serialų, nuo dokumentinių filmų iki dramų – viską, ko norite, rasite vos vienu mygtuko paspaudimu. Kad ir ką norėtumėte žiūrėti, visas geriausias turinys bus lengvai pasiekiamas.

    Sklandžiai prisijunkite prie išmaniųjų namų tinklų

    Sklandžiai prisijunkite prie išmaniųjų namų tinklų

    „Matter Smart Home“ suderinamumas reiškia, kad televizorių galite valdyti naudodami programėlę „Matter Smart Home“ arba valdyti televizorių balsu per funkciją „Alexa“ turinčius įrenginius ar „Google“ išmaniuosius garsiakalbius. Taip balsu galite rasti filmus, laidas, gauti rekomendacijas ir dar daugiau.

    Ekologiškas dizainas – europietiško dizaino mąstymas

    Ekologiškas dizainas – europietiško dizaino mąstymas

    Tvarumas ir stilius. Šis gražiai pagamintas televizorius suprojektuotas atsižvelgiant į aplinkos apsaugą: nuo nuotolinio valdymo pulto, pagaminto iš perdirbto plastiko, iki FSC sertifikuotos pakuotės ir įdėklų, atspausdintų naudojant perdirbtą popierių. Ekologinis režimas vienu paspaudimu sumažina energijos suvartojimą visam turiniui ir nustatymams.

    Techninės savybės

    • „Ambilight“

      „Ambilight“ funkcijos
      • Žaidimo režimas
      • Prisitaiko prie sienos spalvos
      • „Ambilight“ muzika
      • Nustatykite lengvą režimą
      • Ambilight FTI Animation
      • Žadintuvo melodija „Sunrise“
      • „AmbiSleep“
      „Ambilight“ versija
      3 pusių

    • Vaizdas / ekranas

      Ekrano įstrižainė (coliais)
      32  in
      Ekrano įstrižainė (centimetrais)
      80  cm
      Ekranas
      „Full HD“ QLED
      Skiriamoji ekrano geba
      1920 x 1080
      Savasis atnaujinimo dažnis
      60  Hz
      Vaizdo variklis
      „Pixel Plus HD“
      Vaizdo išryškinimas
      • Krištolo skaidrumo
      • ECO
      • Žaidimas
      • Namų kinas
      • Monitorius
      • Asmeninis
      • Puiki raiška
      • Dinaminis kontrastas

    • Ekrano įėjimo skiriamoji geba

      Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
      576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50Hz/60Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Skaitmeninis televizorius
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signalo stiprumo indikacija
      Taip
      Teletekstas
      1000 puslapių hipertekstas
      HEVC palaikymas
      Taip

    • Smart TV

      „SmartTV“ programos*
      • „Netflix“*
      • HBO
      • NFT programa*
      • „YouTube“
      • „Amazon Prime“ vaizdo įrašas
      • „Disney+“
      • Kanalas „TITAN“
      OS
      TITAN OS
      Atminties dydis (laikinosios)*
      8 GB

    • „Smart TV“ funkcijos

      Interaktyvioji televizija
      HbbTV
      „Voice assistant“*
      • Veikia su „Alexa“
      • Veikia su „Google Home“
      „Smart Home“ patirtis
      • „MATTER“
      • Control4
      TTS palaikymas
      Taip

    • Multimedijos programos

      Vaizdo įrašų atkūrimo formatai
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muzikos atkūrimo formatai
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitrų formatų palaikymas
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Nuotraukų atkūrimo formatai
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Garsas

      Garso įrašai
      2.0 kanalas
      Išvesties galia (RMS)
      12 W
      Garsiakalbio konfigūracija
      2 x 6 W viso diapazono garsiakalbis
      Garso variklis
      „Basic Sound Engine“
      Pagrindinis garsiakalbis
      Plačiajuostis „BassReflex“ garsiakalbis (FR01A)

    • Prijungimo galimybė

      HDMI jungčių skaičius
      3
      HDMI funkcijos
      • 1080i, 1080p (palaiko HDCP)
      • Garso grįžimo kanalas (HDMI 1)
      „EasyLink“ (HDMI-CEC)
      • Perėjimas į nuotolinį valdymą
      • Sistemos garso valdymas
      • Sistemos budėjimas
      • Paleidimas vienu spustelėjimu
      USB jungčių skaičius
      2
      Prijungimas be laidų
      „Wi-Fi“ 802.11n, 2 x 2, vienguba juosta
      HDCP 2.3
      Taip, visose HDMI
      HDMI ARC
      Taip, naudojant HDMI1
      „EasyLink 2.0“
      • Išorinis nustatymas per televizoriaus NS
      • HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei

    • Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • ES energijos suvartojimo kortelė

      SDR energinė klasė
      E
      HDR energinė klasė
      F
      Tinklo budėjimo režimas
      2,0  W
      Naudojama ekrano technologija
      LED LCD

    • Maitinimas

      Elektros energija
      KS 100–240 V 50 / 60 Hz
      Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
      mažiau nei 0,5 W
      Energijos taupymo funkcijos
      • Automatinio išsijungimo laikmatis
      • Išjungti paveikslėlius (radijas)
      • Eko režimas
      • Šviesos jutiklis

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • 2 x AAA baterijos
      • Maitinimo laidas
      • Nuotolinis valdymas
      • Stalinis stovas
      • Trumpa instrukcija
      • Saugos ir teisinės informacijos lapelis

    • Konstrukcija

      Televizoriaus spalvos
      Plastikinis juodas žemas rėmelis
      Stovo dizainas
      Plastikinis anglies pilkos spalvos muilo gabalėlio formos

    • Matmenys

      Atstumas tarp 2 stovų
      635  mm
      Galima naudoti sieninį kronšteiną
      100 x 200 mm
      Televizorius be stovo (P x A x G)
      718,4 x 419 x 61,1 mm
      Televizorius su stovu (P x A x G)
      718,4 x 446,5 x 197 mm
      Televizoriaus svoris be stovo
      3,38 kg
      Televizoriaus svoris su stovu
      3,45 kg

    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
    • Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
    • „Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
    • „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
    • EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
    • Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
    • „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
    • „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
    • Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
    • „Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
    • Valdymo balsu per televizorių funkcijos apimtis priklauso nuo šalies ir kalbos. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.

    Atrasti

    My Philips

    Prisiregistruokite ir gaukite
    išskirtinių privilegijų

    Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

    * Privalomi laukai​

    Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

    Informacija apie naujausius produktus

    Patarimai ir rekomendacijos

    *
    Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
    Ką tai reiškia?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visos teisės saugomos.

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.