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Itin plonas 4K UHD LED „Android“ televizorius
Mėgaukitės mėgstamomis laidomis, filmais ir žaidimais su 4K UHD televizoriumi, per kurį turinys iš bet kokio šaltinio atrodo puikiai. Su „Android TV“, belaidžiu ryšiu ir „Ambilight“ ne tik transliuosite tai, ką labiausiai mėgstate, bet ir pajausite malonumą žiūrėdami.
108 cm (43 in) „Ambilight“ televizorius
1600 „Picture Performance Index“
„HDR Plus“
„P5 Perfect Picture Engine“
„Philips Quad Core“ procesorius su „Android“ suteikia neįtikėtinus pojūčius žaidžiant. Televizoriuje įdiegus „Android“, galėsite naršyti, paleisti programas ir leisti vaizdo įrašus itin greitai, intuityviai ir smagiai.
„Ultra HD“ – keturis kartus geresnė rezoliucija nei įprasta „Full HD“. Ją naudojant ekrane užsidega daugiau nei 8 milijonai pikselių ir veikia mūsų unikali technologija „Ultra Resolution Upscaling“. Matykite tobulesnius vaizdus nepriklausomai nuo originalaus turinio ir mėgaukitės aiškesniu vaizdu, išsiskiriančiu puikiu gyliu, kontrastu, natūraliais judesiais ir ryškiomis detalėmis.
4.2
iš 5
291
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
kika
25/11/2019
Lietuva
Geras televizorius man patiko
Puikus televizorius kam nereikia garso kalančio kaip per kolonėlę,deja šičia tokio nebus bet man jo užtenka, puikus ryžkus vaizdas, lengvas android 8 programinis valdymas kaip telefone, viskas jame veikia balsu per distancini galima išsikviest ką nori, puikiai veikia yotube ir kiti priedai, galima pristabdyt žiurimą programa 1 valandai (ilgiau nelaikys nelaikys jai pristabdžius pereisit į kitą įrenginį per HDMI) žodžiu žiūri ir mėgaujiesi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series 55PUS7303 4K UHD „Android“ televizorius su 3 pusių „Ambilight“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series 55PUS7303 4K UHD „Android“ televizorius su 3 pusių „Ambilight“
Maaksla
22/10/2020
Latvija
Izcila kvalitāte!
Iegādājos 2018. gadā, jo tobrīd tas bija jaunākais modelis. Joprojām kalpo izcili, visa ģimene esam sajūsmā!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV
Naudojimo data 2018-10-22
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV
Naudojimo data 2018-10-22
finderos47
19/12/2018
Latvija
FORŠI
Really GREAT TV SMART TV ANDROID DVB-S DVB-T DVB-C Google Play is aviable
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Atminkite, kad „Amazon Apps“ gali būti ne visada pasiekiamos jūsų šalyje („Amazon apps“ šiuo metu veikia tik JK, Vokietijoje, Austrijoje)
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
2018 m. „Android TV“ televizoriuose „Google Assistant“ bus įdiegtas kaip programinės įrangos naujinys.
Jo funkcionalumas priklauso nuo „ChromeCast“ integruotų programų ir išmaniųjų prietaisų. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite „ChromeCast“ integruotų produktų puslapiuose.