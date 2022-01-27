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  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Jungties pusės brėžinys
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Nutraukta gamyba

6000 seriesItin plonas 4K televizorius su „Android TV™“

49PUS6561/12

3.8

| (135) Atsiliepimai

Itin plonas 4K LED televizorius su „Android“

Pristatome išskirtinę „Philips“ 6500 seriją. Mėgaukitės nepakartojama 4K „Ultra HD“ vaizdo kokybe ir pasinerkite į pramogas su „Android TV“. Plonas rėmas ir unikalus arkos formos stovas puikiai papildo elegantišką dizainą.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su 3 pusių „Ambilight“

Itin plonas 4K LED televizorius su „Android“

  • 123 cm (49 in)

  • „4K Ultra HD LED“ televizorius

  • „Quad Core“, 16 GB ir didinama

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Mėgaukitės ryškiais vaizdais su „Pixel Precise Ultra HD“

4K „Ultra HD“ televizorius suteikia galimybę mėgautis net menkiausiomis detalėmis. „Philips Pixel Precise Ultra HD“ modulis visus įvesties vaizdus prieš parodant ekrane konvertuoja į UHD raišką. Mėgaukitės sklandžiu ir ryškiu išskirtinio kontrasto judančiu vaizdu. Atraskite tamsiausią juodą ir šviesiausią baltą, ryškias spalvas ir natūralius odos atspalvius visada ir iš bet kokio šaltinio.

Išskirtinis arkos formos stovas

Architektūros kūrinių įkvėptas „Philips“ arkos formos stovas yra atviras, modernus ir subalansuotas. Kokybiška šlifuoto chromo apdaila ir elegantiška arkos forma atrodo stilingai bet kokioje aplinkoje.

Su „DTS Premium Sound“ išgirskite kiekvieną muzikos garsą

Puikiems televizoriaus garsiakalbiams reikia galingų apdorojimo modulio, kuris išsaugo pradinio garso skaidrumą. „DTS Premium Suite“ leidžia pajusti vartotojams tai, ko jie tikisi iš aukščiausios klasės garso apdorojimo sistemos: įtraukiančio erdvinio garso su giliais ir sodriais žemaisiais dažniais ir krištolo skaidrumo dialogo, klausantis dideliu garsu be jokių svyravimų, nukirpimų ar iškraipymų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.8

iš 5

135

Atsiliepimai

27/01/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Telewizor Philips

Telewizor posiadam o 3 lat do tej pory mnie nie zawiódł. Jakość wykonania oceniam na dobrą. Matryca ok. System można ocenić na bardzo ok.

Argumentai už

System ANDROID

Argumentai prieš

Matryca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Naudojimo data 2020-01-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Naudojimo data 2020-01-27

01/12/2020

Polska

Polska

Super produkt

Posiadam już 3 lata i wszystko gra jak w bajce. świetny obraz, sprawdza się świetnie w grach komputerowych. Polecam

Argumentai už

obraz, odświeżanie

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Naudojimo data 2018-12-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Naudojimo data 2018-12-01

05/05/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre wyposażenie

Po 25 miesiącach użytkowania w telewizorze uszkodziło się oprogramowanie ale serwis wysłał mi instrukcje co mam zrobić i telewizor działa znów. Ma bardzo fajne funkcje i matryce 100hz. Ja polecam

Argumentai už

Funkcje, matryca, złącza i szybkie wifi

Argumentai prieš

Problem z oprogramowaniem ale po aktualizacji wszystko działa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Naudojimo data 2018-05-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Naudojimo data 2018-05-05

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.

  3. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  4. Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.

  5. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  6. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  7. „Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.

  8. „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.

  10. USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.