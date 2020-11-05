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Nutraukta gamyba

7800 seriesItin plonas 4K UHD LED „Android“ televizorius

49PUS7803/12

4.6

| (21) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas 4K UHD LED „Android“ televizorius

Elegantiškas dizainas ir patikimos medžiagos. Mėgaukitės įspūdinga 4K rezoliucija matydami vaizdą itin ploname „Philips 7800“. Transliuokite mėgstamą laidą geresne vaizdo kokybe naudodami mūsų P5 vaizdo apdorojimo variklį.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su 3 pusių „Ambilight“

Itin plonas 4K UHD LED „Android“ televizorius

  • 123 cm (49 in) „Ambilight“ televizorius

  • 1700 „Picture Performance Index“

  • „HDR Plus“

  • „P5 Perfect Picture Engine“

„Micro Dimming Pro“ užtikrina neįtikėtiną kontrastą

„Micro Dimming Pro“ užtikrina neįtikėtiną kontrastą

„Micro Dimming Pro“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą pagal aplinkos apšvietimo sąlygas. Šviesos jutiklis ir speciali programinė įranga analizuoja vaizdą 6400 skirtingų zonų, o jūs galite mėgautis neįtikėtinu kontrastu ir itin tikrovišku vaizdu dieną ir naktį.

Galingas garso apdorojimas ir neprilygstamas garso aiškumas

Vėjo gūsis, ant žemės krintantis lapas, padangų garso artėjimas vėjuotame kelyje. Tai smulkmenos, kurios suteikia vaizdui gyvumo. „Philips“ garso apdorojimas sujungia šias detales ir perteikia nepalyginamai aiškų garsą. Išgirsk viską taip, kaip režisierius girdi studijos kokybės garsą, kuris palaiko originalų garso turinį ir, kai reikia, sustiprina garsą. Gilūs bosai, aiškus dialogas ir nuostabus tikslumas yra tik pradžia.

Atskleiskite „Quad Core“ ir „Android“ suteikiamas galimybes

Atskleiskite „Quad Core“ ir „Android“ suteikiamas galimybes

„Philips Quad Core“ procesorius su „Android“ suteikia neįtikėtinus pojūčius žaidžiant. Televizoriuje įdiegus „Android“, galėsite naršyti, paleisti programas ir leisti vaizdo įrašus itin greitai, intuityviai ir smagiai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

21

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Найкращий телевізор

Дуже простий в управлінні. Гарна операційна система. Дуже багато переваг. Звук та кольори бомба

Argumentai už

Простоту в использовании и качество.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Naudojimo data 2019-11-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Naudojimo data 2019-11-05

01/04/2019

Україна

Україна

Найкраща операційна система для TV

В мене було чимало телевізорів з різними операційними системами, але жодна з них не зрівняється з тими можливостями, які дає цей Philips! Всі друзі відмовляли мене від цієї покупки, але зараз коли ми збираємося біля телевізору вони всі сидять в захваті, як малі діти розглядають систему ambilight. Завдяки цій неймовірній підсвітці понирюєшся в неймовірний світ кіно та гри на ігрових консолях. Покупкою дуже задоволений! Рекомендую всім!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Televizor do domácnosti

Televizor jsem zakoupil, poněvadž jsem hledal univerzální zařízení. Televizor splňuje mé požadvky na 90%. Skvělý obraz, návykový ambilight (od teď už kupujeme jendině televizory Phlips s ambilight). Jelikož běží na systému Android, tak je i o zábavu postaráno. Koupil jsem tři ovladače a s dětmi hrajeme kooperativní hry.

Argumentai už

Android, Ambilight

Argumentai prieš

100mbps ethernet, pouze 16 GB uložiště a 2GB RAM.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

Naudojimo data 2020-05-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

Naudojimo data 2020-05-10

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.

  3. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  4. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  5. „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.

  7. USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

  8. Atminkite, kad „Amazon Apps“ gali būti ne visada pasiekiamos jūsų šalyje („Amazon apps“ šiuo metu veikia tik JK, Vokietijoje, Austrijoje)

  9. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

  10. 2018 m. „Android TV“ televizoriuose „Google Assistant“ bus įdiegtas kaip programinės įrangos naujinys.

  11. Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.

  12. Jo funkcionalumas priklauso nuo „ChromeCast“ integruotų programų ir išmaniųjų prietaisų. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite „ChromeCast“ integruotų produktų puslapiuose.

  13. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.