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Nutraukta gamyba

5500 seriesItin plonas „Full HD LED“ televizorius

50PFT5503/12

4.4

| (26) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas „Full HD LED“ televizorius

Tobulesnis paprastumas perkeliamas į didelį ekraną. „Philips 5500“ išsiskiria „full HD“ rezoliucija, aiškiu garsu ir puikia žiūrėjimo patirtimi. Tiesiog įjunkite į maitinimo tinklą ir patogiai pradėkite mėgautis laidomis, filmais ir žaidimais.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Pixel Plus HD“

Itin plonas „Full HD LED“ televizorius

  • 126 cm (50 in)

  • 200 „Picture Performance Index“

  • FHD

  • „Pixel Plus HD“

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

„Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu

Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

26

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

27/10/2021

Polska

Polska

Świetny obraz w bardzo dobrej cenie

Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet

Argumentai už

Świetne barwy, funkcjonalność

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Naudojimo data 2021-04-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Naudojimo data 2021-04-27

27/12/2019

Polska

Polska

bardzo dobry produkt

Zakupiony produkt spełnił moje oczekiwanie. Polecam.

Argumentai už

łatwość instalacji, prosta obsługa, dobry odbiór.

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Naudojimo data 2019-11-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Naudojimo data 2019-11-27

08/07/2025

România

România

Internet

Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?

Argumentai už

Imagine ,claritate

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Naudojimo data 2023-07-07

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Naudojimo data 2023-07-07

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.