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Itin plonas 4K UHD LED „Android“ televizorius
Elegantiškas dizainas ir patikimos medžiagos. Mėgaukitės įspūdinga 4K rezoliucija matydami vaizdą itin ploname „Philips 7800“. Transliuokite mėgstamą laidą geresne vaizdo kokybe naudodami mūsų P5 vaizdo apdorojimo variklį.
164 cm (65 in) „Ambilight“ televizorius
1700 „Picture Performance Index“
„HDR Plus“
„P5 Perfect Picture Engine“
Su „DTS HD Premium Suite“ atliekamas aukščiausios klasės garso apdorojimas, kad garsiakalbiai skleistų geresnį garsą. Išsaugomas originalaus turinio grynumas, todėl mėgausitės prikaustančiu garsu, žemais bosais ir itin aiškiais dialogais be svyravimų, apkarpymų ar iškraipymų.
„Ultra HD“ – keturis kartus geresnė rezoliucija nei įprasta „Full HD“. Ją naudojant ekrane užsidega daugiau nei 8 milijonai pikselių ir veikia mūsų unikali technologija „Ultra Resolution Upscaling“. Matykite tobulesnius vaizdus nepriklausomai nuo originalaus turinio ir mėgaukitės aiškesniu vaizdu, išsiskiriančiu puikiu gyliu, kontrastu, natūraliais judesiais ir ryškiomis detalėmis.
„Philips Quad Core“ procesorius su „Android“ suteikia neįtikėtinus pojūčius žaidžiant. Televizoriuje įdiegus „Android“, galėsite naršyti, paleisti programas ir leisti vaizdo įrašus itin greitai, intuityviai ir smagiai.
4.6
iš 5
21
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Irysik-kykysik
05/11/2020
Україна
Найкращий телевізор
Дуже простий в управлінні. Гарна операційна система. Дуже багато переваг. Звук та кольори бомба
Argumentai už
Простоту в использовании и качество.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Naudojimo data 2019-11-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Naudojimo data 2019-11-05
Bzon
01/04/2019
Україна
Найкраща операційна система для TV
В мене було чимало телевізорів з різними операційними системами, але жодна з них не зрівняється з тими можливостями, які дає цей Philips! Всі друзі відмовляли мене від цієї покупки, але зараз коли ми збираємося біля телевізору вони всі сидять в захваті, як малі діти розглядають систему ambilight. Завдяки цій неймовірній підсвітці понирюєшся в неймовірний світ кіно та гри на ігрових консолях. Покупкою дуже задоволений! Рекомендую всім!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
DallasCZ
10/05/2022
Česká republika
Televizor do domácnosti
Televizor jsem zakoupil, poněvadž jsem hledal univerzální zařízení. Televizor splňuje mé požadvky na 90%. Skvělý obraz, návykový ambilight (od teď už kupujeme jendině televizory Phlips s ambilight). Jelikož běží na systému Android, tak je i o zábavu postaráno. Koupil jsem tři ovladače a s dětmi hrajeme kooperativní hry.
Argumentai už
Android, Ambilight
Argumentai prieš
100mbps ethernet, pouze 16 GB uložiště a 2GB RAM.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Naudojimo data 2020-05-10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Naudojimo data 2020-05-10
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Atminkite, kad „Amazon Apps“ gali būti ne visada pasiekiamos jūsų šalyje („Amazon apps“ šiuo metu veikia tik JK, Vokietijoje, Austrijoje)
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
2018 m. „Android TV“ televizoriuose „Google Assistant“ bus įdiegtas kaip programinės įrangos naujinys.
Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.
Jo funkcionalumas priklauso nuo „ChromeCast“ integruotų programų ir išmaniųjų prietaisų. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite „ChromeCast“ integruotų produktų puslapiuose.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.