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8FF3CDW/00
„Philips“ skaitmeninis nuotraukų rėmelis užtikrina, kad nuotraukos bus rodomos geriausiu 4:3 vaizdo santykiu.
Jūsų „Philips“ nuotraukų rėmelis turi papildomą SD kortelės lizdą, leidžiantį išplėsti nuotraukų rėmelio atmintį ir suteikti daugybę vietos jūsų prisiminimams – tai lyg turėtumėte beveik neribotą atmintį savo prisiminimams ir nuotraukoms! O „Philips“ atminties kortelių valdymo priemonė leis lengvai kopijuoti ir įterpti nuotraukas iš vienų įvairių tipų atminties kortelių į kitas.
Automatinis gulsčio / stačio formato atpažinimas naudoja jutiklį, kuris atpažįsta nuotraukų rėmelio padėtį ir rodo kiekvieną nuotrauką tinkamu režimu.
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