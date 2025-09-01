Paieškos terminai

  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso. Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso. Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Play Pause

    „PureProtect Quiet“ 2200 serija Išmanusis oro valytuvas

    AC2220/10

    Bendras vertinimas / 5
    • Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai

    Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.

    Mėgaukitės švariu ir saugiu oru namuose su mūsų tyliausiu oro valytuvu. Jis per kelias minutes pašalina 99,97 % alergenų ir teršalų, sunaudodamas minimaliai energijos ir skleisdamas minimalų triukšmą. Dėl elegantiško dizaino ir išmanių valdymo elementų jis puikiai dera prie jūsų namų ir gyvenimo būdo.

    Peržiūrėti visus privalumus

    „PureProtect Quiet“ 2200 serija Išmanusis oro valytuvas

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus Oro valytuvas

    Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.

    Veiksmingai surenka alergenus ir teršalus.

    • Išvalo iki 109 m2 ploto kambarius
    • Mūsų tyliausias oro valytuvas
    • Filtro tarnavimo laikas – 3 metai
    • 420 m³/val. švaraus oro greitis (CADR)
    • HEPA ir aktyvintųjų anglių filtrai
    Kruopščiai išvalo iki 109 m2 ploto kambarius

    Kruopščiai išvalo iki 109 m2 ploto kambarius

    Dėl galingo 420 m3/h (CADR) (1) filtravimo jis gali lengvai išvalyti iki 109 m2 ploto patalpas ir 20 m2 kambarį išvalyti per mažiau nei 7 minutes (2).

    Mūsų tyliausias oro valytuvas, sukurtas siekiant sumažinti triukšmą

    Mūsų tyliausias oro valytuvas, sukurtas siekiant sumažinti triukšmą

    Išbandykite mūsų tyliausią valytuvą su „SilentWings“ technologija. Įkvėpta tylaus pelėdų skrydžio, mūsų ventiliatoriaus mentės konstrukcija užtikrina valymą, kurio triukšmo lygis siekia vos 13 dB(A).

    3 sluoksnių HEPA filtras sulaiko 99,97 % itin smulkių dalelių

    3 sluoksnių HEPA filtras sulaiko 99,97 % itin smulkių dalelių

    3 sluoksnių filtravimo sistema, kurią sudaro priešfiltris, HEPA „NanoProtect“ ir aktyvintoji anglis, surenka 99,97 % dalelių iki 0,003 mikrono (4) – mažesnių nei smulkiausias žinomas virusas!

    Ilgaamžis filtras, tarnaujantis 3 metus

    Ilgaamžis filtras, tarnaujantis 3 metus

    Originalūs filtrai veikia iki 3 metų (5), kad būtų mažiau rūpesčių ir išlaidų. Oro valytuvas apskaičiuoja filtro naudojimo ciklą ir įspėja, kai jį reikia pakeisti.

    Sukurkite raminantį, švarų kambarį vaikams su naktine lempute

    Sukurkite raminantį, švarų kambarį vaikams su naktine lempute

    Pasirinkite vaikų miego režimo tvarkaraštį, kad prieš vaikams einant miegoti būtų kruopščiai išvalytas oras. Tada prietaisas persijungs į tylų miego režimą, o švelni naktinė lemputė liks įjungta. Taigi mažieji jausis saugūs tamsoje, o tėvai galės ramiai miegoti visą naktį.

    Sulaiko 99,99 % alergenų iš dulkių, žiedadulkių arba augintinių

    Sulaiko 99,99 % alergenų iš dulkių, žiedadulkių arba augintinių

    Apsauga alergiškiems žmonėms ištisą dieną. Pašalina 99,99 % dulkių erkučių, žiedadulkių, augintinių arba pelėsio sporų alergenų (6), žinomų alergijos arba šienligės simptomų sukėlėjų (7). ECARF sertifikatas – tinka alergiškiems žmonėms.

    Veiksmingai pašalina iš oro virusus ir bakterijas

    Veiksmingai pašalina iš oro virusus ir bakterijas

    Pašalina 99,9 % ore esančių virusų ir bakterijų. Nepriklausomai išbandytas, kad pašalina H1N1 gripo virusą (8) ir stafilokoko bakterijas (9).

    Sulaiko kvapus ir dujinius teršalus

    Sulaiko kvapus ir dujinius teršalus

    Aktyvintųjų anglių sluoksnis šalina kvapus ir >95 % dujinių teršalų, kurie kenkia patalpų orui (10): NO2 iš pramonės ir eismo teršalų, tolueną ir LOJ iš apdailos dažų, valiklių ir baldų. Saugu ir veiksminga: neskleidžia jonų, cheminių medžiagų ar ozono.

    Mažesnės energijos sąnaudos nei elektros lemputės

    Mažesnės energijos sąnaudos nei elektros lemputės

    Mėgaukitės švaresniu oru nedidindami sąskaitų už elektrą. Maksimalia galia oro valytuvas veikia 28 W galia – mažesne, nei tradicinė kaitrinė lemputė.

    Išmaniai tikrina ir prisitaiko prie patalpų oro kokybės

    Išmaniai tikrina ir prisitaiko prie patalpų oro kokybės

    „AeraSense“ technologija tikrina orą 1000 k. per sekundę, kad aptiktų teršalus ir informuotų apie oro kokybę realiuoju laiku prietaiso ekrane arba programėlėje. Automatiniu režimu įrenginys išmaniai pasirenka tinkamą greitį ir reaguoja į kiekvieną situaciją.

    Valdykite oro valytuvą iš bet kur naudodami „Philips Air+“ programėlę

    Valdykite oro valytuvą iš bet kur naudodami „Philips Air+“ programėlę

    Susiekite oro valytuvą su „Air+“ programėle, kad galėtumėte stebėti patalpų ir lauko oro kokybę, valdyti nuotoliniu būdu ir duoti komandas balsu per „Google“ ir „Alexa“. Programėlėje pasirinkite „Auto+“ režimą, kad dirbtinio intelekto technologija prisitaikytų prie jūsų įpročių ir kuo labiau sumažintų triukšmą bei energijos sąnaudas.

    Eikite miegoti ir atsibuskite švariame, gaiviame ore

    Eikite miegoti ir atsibuskite švariame, gaiviame ore

    Pasirinkite „Fresh Wake-up“, kad palaipsniui padidintumėte valymo greitį iki jūsų atsibudimo. Naktį „Fresh Bedtime“ išvalo kambarį prieš jums gulant į lovą ir jus pasitinka jaukia, šilta naktine lempele.

    Techninės savybės

    • Bendrosios specifikacijos

      Spalva
      Balta „Arctic White“
      Interneto ryšys
      Taip (programėlė „Air+“)
      Valdymas balsu
      Taip („Alexa“, „Google Home“)

    • Techniniai duomenys

      Maksimali galia
      28 W
      Oro kokybės jutikliai
      PM2,5
      Min. triukšmo lygis
      13 dB
      Maks. triukšmo lygis
      45 dB

    • Našumas

      CADR (švaraus oro tiekimo greitis) (dalelės, GB/T)
      420 m3/val.
      Filtro sluoksniai
      HEPA, aktyvintųjų anglių filtras, priešfiltris
      Dalelių filtravimas
      99,97 % 0,003 mikrono dydžio
      Maks. kambario dydis
      109 m2

    • Patogumas

      Laido ilgis
      1,5 m
      Planuoklė
      Taip (programėlėje)
      Automatinis režimas
      Taip
      Miego režimas
      Taip
      Greičio nustatymai
      Taip (5 lygiai)
      Automatinis ekrano pritemdymas
      Taip
      Naktinė lemputė
      Taip
      Oro kokybės informacija
      Spalvotas žiedas, skaitmeninė
      Rekomenduojama pakeisti filtrą
      3 metai

    • Saugos funkcija

      Užraktas nuo vaikų
      Taip

    • Energinis našumas

      Įtampa
      100–240 V

    • Priežiūra

      Techninė priežiūra
      Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija

    • Suderinamumas

      Pridedami priedai 1
      FY2200/30

    • Svoris ir matmenys

      Gaminio matmenys (P x G x A)
      48,6 x 28,0 x 28,0 cm
      Gaminio svoris
      4,1 kg
      Pakuotės matmenys (I x P x A)
      54,0 x 34,8 x 34,8 cm
      Svoris su pakuote
      5,72 kg

    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    • (1) CADR išbandytas sertifikuotoje trečiosios šalies laboratorijoje pagal GB/T18801-2022 standartą
    • (2) Apskaičiuota pagal NRCC-54013 standartą
    • (3) Garso slėgis, IEC 60704, 1,5 m atstumu.
    • (4) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas
    • (5) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo ciklas priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo
    • (6) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta su namų dulkių erkutėmis, beržų žiedadulkėmis ir kačių alergenais pagal Austrijos OFI instituto standartą SOP 350.003
    • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, written by J. Bousquet and approx. 50 other KOL’s, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
    • (8) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko išorės laboratorija su gripo (H1N1) virusu 30 m3 bandymo patalpoje naudojant „Turbo“ režimą 1 val.
    • (9) Patikrinta pagal GB21551.3-2010 su S. Albus, 30 m3 kameroje, 1 val., „Turbo“ režimu, 3-iosios šalies laboratorijoje
    • (10) Išorinės GMT laboratorijos bandymas pagal GB/T 18801-2022 su TVOC, toluenu ir NO2: 30 m3 patalpoje, „Turbo“ režimu 1 val.

    Oro valytuvai ir drėkintuvai

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.