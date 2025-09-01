AC2220/10
Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
Mėgaukitės švariu ir saugiu oru namuose su mūsų tyliausiu oro valytuvu. Jis per kelias minutes pašalina 99,97 % alergenų ir teršalų, sunaudodamas minimaliai energijos ir skleisdamas minimalų triukšmą. Dėl elegantiško dizaino ir išmanių valdymo elementų jis puikiai dera prie jūsų namų ir gyvenimo būdo.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Dėl galingo 420 m3/h (CADR) (1) filtravimo jis gali lengvai išvalyti iki 109 m2 ploto patalpas ir 20 m2 kambarį išvalyti per mažiau nei 7 minutes (2).
Išbandykite mūsų tyliausią valytuvą su „SilentWings“ technologija. Įkvėpta tylaus pelėdų skrydžio, mūsų ventiliatoriaus mentės konstrukcija užtikrina valymą, kurio triukšmo lygis siekia vos 13 dB(A).
3 sluoksnių filtravimo sistema, kurią sudaro priešfiltris, HEPA „NanoProtect“ ir aktyvintoji anglis, surenka 99,97 % dalelių iki 0,003 mikrono (4) – mažesnių nei smulkiausias žinomas virusas!
Originalūs filtrai veikia iki 3 metų (5), kad būtų mažiau rūpesčių ir išlaidų. Oro valytuvas apskaičiuoja filtro naudojimo ciklą ir įspėja, kai jį reikia pakeisti.
Pasirinkite vaikų miego režimo tvarkaraštį, kad prieš vaikams einant miegoti būtų kruopščiai išvalytas oras. Tada prietaisas persijungs į tylų miego režimą, o švelni naktinė lemputė liks įjungta. Taigi mažieji jausis saugūs tamsoje, o tėvai galės ramiai miegoti visą naktį.
Apsauga alergiškiems žmonėms ištisą dieną. Pašalina 99,99 % dulkių erkučių, žiedadulkių, augintinių arba pelėsio sporų alergenų (6), žinomų alergijos arba šienligės simptomų sukėlėjų (7). ECARF sertifikatas – tinka alergiškiems žmonėms.
Pašalina 99,9 % ore esančių virusų ir bakterijų. Nepriklausomai išbandytas, kad pašalina H1N1 gripo virusą (8) ir stafilokoko bakterijas (9).
Aktyvintųjų anglių sluoksnis šalina kvapus ir >95 % dujinių teršalų, kurie kenkia patalpų orui (10): NO2 iš pramonės ir eismo teršalų, tolueną ir LOJ iš apdailos dažų, valiklių ir baldų. Saugu ir veiksminga: neskleidžia jonų, cheminių medžiagų ar ozono.
Mėgaukitės švaresniu oru nedidindami sąskaitų už elektrą. Maksimalia galia oro valytuvas veikia 28 W galia – mažesne, nei tradicinė kaitrinė lemputė.
„AeraSense“ technologija tikrina orą 1000 k. per sekundę, kad aptiktų teršalus ir informuotų apie oro kokybę realiuoju laiku prietaiso ekrane arba programėlėje. Automatiniu režimu įrenginys išmaniai pasirenka tinkamą greitį ir reaguoja į kiekvieną situaciją.
Susiekite oro valytuvą su „Air+“ programėle, kad galėtumėte stebėti patalpų ir lauko oro kokybę, valdyti nuotoliniu būdu ir duoti komandas balsu per „Google“ ir „Alexa“. Programėlėje pasirinkite „Auto+“ režimą, kad dirbtinio intelekto technologija prisitaikytų prie jūsų įpročių ir kuo labiau sumažintų triukšmą bei energijos sąnaudas.
Pasirinkite „Fresh Wake-up“, kad palaipsniui padidintumėte valymo greitį iki jūsų atsibudimo. Naktį „Fresh Bedtime“ išvalo kambarį prieš jums gulant į lovą ir jus pasitinka jaukia, šilta naktine lempele.
Bendrosios specifikacijos
Techniniai duomenys
Našumas
Patogumas
Saugos funkcija
Energinis našumas
Priežiūra
Suderinamumas
Svoris ir matmenys
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.