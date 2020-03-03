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Pabuskite klausydamiesi savo mėgstamiausios radijo stoties
Pabuskite pažadinti savo mėgstamiausios radijo stoties ar žadintuvo tonų. Šiame elegantiškame „Philips“ laikrodyje-radijuje AJ1000/12 su veidrodiniu apdailos ekranu galima iš anksto nustatyti du signalus, kurie pažadins jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku. Pabuskite kasdien ramiai šypsodamiesi.
Veidrodinis ekranas
FM, analoginis derinimas
Dvigubas signalas
Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.
Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.
Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.
3.6
iš 5
5
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
Migotka
03/03/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Fajny design
Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.
Argumentai už
Mały rozmiar
Argumentai prieš
Czasami słabo łapie sygnał
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ1000 Radiobudzik
Naudojimo data 2018-03-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ1000 Radiobudzik
Naudojimo data 2018-03-03
Danieli
12/10/2013
Česká republika
Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii
To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ1000 Radiobudík
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ1000 Radiobudík
ZbigniewK
02/02/2016
Polska
Da się użytkować, ale ...
Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ1000 Radiobudzik
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ1000 Radiobudzik