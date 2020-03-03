GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka

Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

AJ1000/12

3.6

| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį

Pabuskite klausydamiesi savo mėgstamiausios radijo stoties

Pabuskite pažadinti savo mėgstamiausios radijo stoties ar žadintuvo tonų. Šiame elegantiškame „Philips“ laikrodyje-radijuje AJ1000/12 su veidrodiniu apdailos ekranu galima iš anksto nustatyti du signalus, kurie pažadins jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku. Pabuskite kasdien ramiai šypsodamiesi.

Peržiūrėti visas naudas

Pabuskite klausydamiesi savo mėgstamiausios radijo stoties

  • Veidrodinis ekranas

  • FM, analoginis derinimas

  • Dvigubas signalas

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.

Kartoti signalą nusnūdimui

Kartoti signalą nusnūdimui

Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.

Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.6

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

03/03/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Fajny design

Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.

Argumentai už

Mały rozmiar

Argumentai prieš

Czasami słabo łapie sygnał

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ1000 Radiobudzik

Naudojimo data 2018-03-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ1000 Radiobudzik

Naudojimo data 2018-03-03

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii

To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ1000 Radiobudík

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ1000 Radiobudík

02/02/2016

Polska

Polska

Da się użytkować, ale ...

Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ1000 Radiobudzik

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ1000 Radiobudzik

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.