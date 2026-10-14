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AZ100W/12
Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos muzikos malonumams.
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„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.
„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.
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