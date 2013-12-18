30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Puikus nešiojamas garsas
„Philips“ kompaktinių diskų grotuvas išlaisvins jūsų mėgiamas skaitmenines melodijas, ir jūs galėsite leisti jas galingu garsu bet kada ir bet kur.
USB
Skaitmeninis nustatymas
Su patogiu nuotoliniu valdymu po ranka, visa ko jums reikia, tai atsilošti ir atsipalaiduoti.
Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
4.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Lusi
18/12/2013
Polska
Sprawdza się w codziennym użytkowaniu
Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1850 Bumbox CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1850 Bumbox CD
Pszczola71
17/12/2013
Polska
Dobry sprzęt
Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1850 Bumbox CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1850 Bumbox CD
wszaman
23/09/2012
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.
Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1850 Bumbox CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1850 Bumbox CD