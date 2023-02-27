30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 gėrimai
Klasikinis pieno putų plakiklis
Matinė juoda
Jutiklinis ekranas
Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.
Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.
Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.
4.9
iš 5
15
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ruza Pavel
27/02/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Na běžné používání je výborný
Skvělá káva, jednoduchá obsluha. Trochu více hlučný.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Мегииии
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Супер е :)
Страхотна кафе машина. Не си представям живота без нея :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1200 EP1220/00 Напълно автоматични машини за еспресо
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1200 EP1220/00 Напълно автоматични машини за еспресо
Teruše
02/08/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Doporučuji!
Skvělý pomocník po probdělých nocích :) Jednoduchý na ovládání, čištění. Káva skvělá.
Argumentai už
Jednoduchost, spolehlivost
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Kai temperatūra yra 70–82 °C.