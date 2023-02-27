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Visos serijos

  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

1200 serijaVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP1220/00

4.9
| (15) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
Mėgaukitės gardžia kava iš šviežių pupelių, idealios temperatūros, dėl mūsų išmaniosios ruošimo sistemos. Klasikinis pieno putų plakiklis leidžia lengvai paruošti švelnų kapučiną ar latė makiatą. „AquaClean” filtras (patento numeris: EP1498060B1) nepridedamas.
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Pasitelkiant intuityvų jutiklinį ekraną

Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

  • 2 gėrimai

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Matinė juoda

  • Jutiklinis ekranas

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

15

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

27/02/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Na běžné používání je výborný

Skvělá káva, jednoduchá obsluha. Trochu více hlučný.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Супер е :)

Страхотна кафе машина. Не си представям живота без нея :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1200 EP1220/00 Напълно автоматични машини за еспресо

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1200 EP1220/00 Напълно автоматични машини за еспресо

02/08/2022

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Doporučuji!

Skvělý pomocník po probdělých nocích :) Jednoduchý na ovládání, čištění. Káva skvělá.

Argumentai už

Jednoduchost, spolehlivost

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.