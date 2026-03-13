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1200 serija Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
Nutraukta gamyba
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EP1220/00
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EP0810
EP0820
EP0824
EP1220
EP1221
EP1222
EP1223
EP1224
EP2220
EP2221
EP2223
EP2224
EP2225
EP2320
EP3221
EP3226
Quick Start Guide
„Milk Twister“Pieno putų plakiklis
Kavos pupelių piltuvo dangtis
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
Greitai prisipildo „Philips“ espreso aparato lašų surinkimo padėklas
Per žema „Philips“ espreso aparatu gaminamos kavos temperatūra
„Philips“ espreso aparatas gerai nesuplaka pieno putų
„Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą
Įspėjamoji lemputė „Philips“ espreso aparate neišsijungia
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