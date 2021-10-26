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Visos serijos

  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

2200 serijaVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP2221/40

4.7
| (184) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
Pasinaudokite mūsų išmania kavos virimo sistema ir mėgaukitės skania ir kvapnia, idealios temperatūros kava iš šviežių pupelių. Su klasikiniu pieno putų plakikliu lengvai pagaminsite švelnią it šilkas kapučino arba pieno su espresu kavą.
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Pasitelkiant intuityvų jutiklinį ekraną

Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

  • 2 gėrimai

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Blizgi juoda

  • Jutiklinis ekranas

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

184

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

26/10/2021

Україна

Україна

Отличная кофемашина!

Приобрели недавно, очень довольны покупкой, тепер утро стало ещё ярче с кофе, приготовленным этой кофемашине, очень нравится экспрессо.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

05/11/2020

Україна

Україна

Выбором очень довольна, вкусный кофе!!

Вкусный кофе на любой вкус, хорошая цена, мне очень понравилось, а главное что очень быстро варит кофе, то что нужно утром перед работой!!выбор суперский, Покупайте не пожалеете!!

Argumentai už

За хорошую ценю и отменный вкус кофе!!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

21/08/2020

Україна

Україна

Супер

Мені подобається! Легкий у використанні. Практичний

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. nėra įtraukta į pakuotės turinį