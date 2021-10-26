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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 gėrimai
Klasikinis pieno putų plakiklis
Blizgi juoda
Jutiklinis ekranas
Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.
Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.
Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.
4.7
iš 5
184
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Derbi74
26/10/2021
Україна
Отличная кофемашина!
Приобрели недавно, очень довольны покупкой, тепер утро стало ещё ярче с кофе, приготовленным этой кофемашине, очень нравится экспрессо.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Danusya
05/11/2020
Україна
Выбором очень довольна, вкусный кофе!!
Вкусный кофе на любой вкус, хорошая цена, мне очень понравилось, а главное что очень быстро варит кофе, то что нужно утром перед работой!!выбор суперский, Покупайте не пожалеете!!
Argumentai už
За хорошую ценю и отменный вкус кофе!!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Mixamax
21/08/2020
Україна
Супер
Мені подобається! Легкий у використанні. Практичний
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
nėra įtraukta į pakuotės turinį