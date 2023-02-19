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Visos serijos

  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

3200 serijosVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP3241/50

4.8
| (111) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
Lengvai, mygtuko paspaudimu gaminkite aromatingas kavos rūšis, tokias kaip espreso kava, kapučinas ir pienas su espresu. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta padengia kavą, yra lengvai nustatoma ir išvaloma vos per 15 sekundžių*
Peržiūrėti visas naudas

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

  • 5 gėrimai

  • „LatteGo“

  • Blizgi juoda

  • Jutiklinis ekranas

Greitai paruoškite 5 mėgstamiausius kavos gėrimus

Greitai paruoškite 5 mėgstamiausius kavos gėrimus

Mėgaukitės mėgstamiausiais kavos gėrimais ypatingoms akimirkoms. Nesvarbu, ar norite espreso, kavos arba pieniško gėrimo – visiškai automatinis espreso aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

111

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

19/02/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудова Кава за декілька хвили!

Дуже гарна і проста у використанні кавомашина, яку можна настроїти під власні смаки, ступінь помолу, об’єм напою и т.д. Легко та швидко мити молочник, варочну групу! Ціна-якість

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

05/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Найкраща кавомашина!)

Обирала кавомашину за кількістю програм та зручністю. Програм багато - це великий плюс, і вони дуже зручні у використанні. Новий спінювач молока - це просто космос! Ніяких шлангів, ніякої мороки з тим, щоб помити - і це мега-зручно! Раз на декілька місяців потрібно використовувати таблетки для очищення та змащувати внутрішню частину, але все це робиться легко і швидко.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

30/04/2022

Україна

Україна

Дуже смачна кава

Придбав собі дану модель. Дуже задоволений. Смачна кава і головне апарат простий у використанні. Висока пінка і дуже гарна кава. Молочник не потребуе багато часу на миття. Легко знімается і навіть зберігается подальшому у холодильнику , коли залишается молоко. Тиха у використанні и що головне, достатньо лише 15 секунд для того, щоб пити смачну каву. Рекомендую.

Argumentai už

Смачну каву

Argumentai prieš

Ні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių

  4. nėra įtraukta į pakuotės turinį