Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Kava
Visos serijos
3200 serijos Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
EP3241/50
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
EP2230
EP2231
EP2232
EP2235
EP2236
EP3241
EP3242
EP3243
EP3246
EP3249
Quick Start Guide
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
„Milk Twister“Pieno putų plakiklis
Kavos pupelių piltuvo dangtis
„LatteGo“ pieno sistema
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
Mano „Philips“ espreso aparatas nesandarus
Po „Philips“ espreso aparato virimo elementu yra maltos kavos
Negaliu sureguliuoti malūnėlio nustatymo „Philips“ espreso aparate
Negaliu išimti virimo elemento iš „Philips“ espreso aparato
Iš „Philips“ espreso aparato bakelio nebėga vanduo
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti