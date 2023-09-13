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Nutraukta gamyba
8 gėrimai
„LatteGo“ pieno sistema
Juoda
TFT ekranas
Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas greitai ir lengvai pagamins puikią kavą.
Mėgaukitės šilkinės tekstūros kapučino kava net su savo mėgstamu augalinės kilmės pieno pakaitalu. Dėl cikloninių putų technologijos „LatteGo“ įvairių rūšių pieną ir augalinės kilmės pieno pakaitalus, kuriuose yra tinkamai subalansuotas riebalų ir baltymų kiekis, pavers neprilygstamo tankio ir sodrumo puta.
Dėl lengvai naudojamo ekrano galite greitai paruošti puodelį skanios kavos. Vos keliais veiksmais galite sureguliuoti šviežiai maltų pupelių kavos skonį ir mėgautis gardžia kava.
4.9
iš 5
65
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Kolča
13/09/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
celková spokojenost
S výrobkem jsem moc spokojená. Jednoduché ovládání, káva skvělá a nádobka na mléko úžasně řešená.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Heiret
25/05/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
U mě dobrý. Spokojenost.
Výrobek už jsem znal. Má ho moje sestra. Takže jsem věděl, do čeho jdu. Bez problémů mohu doporučit.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Matulka72
26/04/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Kávovar
S kávovarem jsem naprosto spokojený, jediné co mi trochu vadí je kvalita plastů a zpracování. Prostě kvalita vnějšího vzhledu
Argumentai už
Výborná káva
Argumentai prieš
Vzhledem zpracování
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių