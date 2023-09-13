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  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

„Philips“ 4300 SerijaVisiškai automatinis espreso aparatas

EP4346/70

4.9
| (65) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
Lengvai, mygtuko paspaudimu gaminkite aromatingas kavos rūšis, tokias kaip espreso kava, kapučinas ir pienas su espresu. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta padengia kavą, yra lengvai nustatoma ir išvaloma vos per 15 sekundžių*
Peržiūrėti visas naudas

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių

  • 8 gėrimai

  • „LatteGo“ pieno sistema

  • Juoda

  • TFT ekranas

Vos spustelėję mėgaukitės 8 kavos rūšimis, įskaitant late su (pieno) puta

Vos spustelėję mėgaukitės 8 kavos rūšimis, įskaitant late su (pieno) puta

Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas greitai ir lengvai pagamins puikią kavą.

Šilkinės tekstūros šviežiai užplikyta kapučino kava jūsų namuose.

Šilkinės tekstūros šviežiai užplikyta kapučino kava jūsų namuose.

Mėgaukitės šilkinės tekstūros kapučino kava net su savo mėgstamu augalinės kilmės pieno pakaitalu. Dėl cikloninių putų technologijos „LatteGo“ įvairių rūšių pieną ir augalinės kilmės pieno pakaitalus, kuriuose yra tinkamai subalansuotas riebalų ir baltymų kiekis, pavers neprilygstamo tankio ir sodrumo puta.

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Dėl lengvai naudojamo ekrano galite greitai paruošti puodelį skanios kavos. Vos keliais veiksmais galite sureguliuoti šviežiai maltų pupelių kavos skonį ir mėgautis gardžia kava.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

65

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

13/09/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

celková spokojenost

S výrobkem jsem moc spokojená. Jednoduché ovládání, káva skvělá a nádobka na mléko úžasně řešená.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

25/05/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

U mě dobrý. Spokojenost.

Výrobek už jsem znal. Má ho moje sestra. Takže jsem věděl, do čeho jdu. Bez problémů mohu doporučit.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

26/04/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Kávovar

S kávovarem jsem naprosto spokojený, jediné co mi trochu vadí je kvalita plastů a zpracování. Prostě kvalita vnějšího vzhledu

Argumentai už

Výborná káva

Argumentai prieš

Vzhledem zpracování

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių