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Visos serijos

  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

„Philips“ 5400 serijaVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP5441/50

4.7
| (108) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
Lengvai, vieno mygtuko paspaudimu, gaminkite aromatinius kavos gėrimus, tokius kaip espreso kava, kapučinas ir espreso su pienu. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta padengia kavą, yra lengvai nustatomas ir išvalomas vos per 15 sekundžių*
Peržiūrėti visas naudas

LatteGo – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių

  • 12 gėrimų

  • „LatteGo“ pieno sistema

  • Juoda

  • TFT ekranas

Vos spustelėję mėgaukitės 12 kavos rūšių, įskaitant kavą su pienu

Vos spustelėję mėgaukitės 12 kavos rūšių, įskaitant kavą su pienu

Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas greitai ir lengvai pagamins puikią kavą.

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Dėl lengvai naudojamo ekrano galite greitai paruošti puodelį skanios kavos. Vos keliais žingsniais galite sureguliuoti šviežiai maltų pupelių kavos skonį ir mėgautis gardžia kava.

Reguliuokite skonį ir tūrį su suasmeninto kavos paruošimo funkcija

Reguliuokite skonį ir tūrį su suasmeninto kavos paruošimo funkcija

Pasigaminkite kavą tokią, kokią mėgstate, naudodamiesi lengvai pritaikomais kavos stiprumo bei kavos ir pieno kiekio nustatymais.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

108

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

19/12/2024

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výborný pomocník

Kávovar má mnoho funkcí, je trošku hlučnější, ale jinak vše v pořádku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

26/04/2024

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

hodně funkcí a snadná příprava kávy

líbil se nám i vzhledově má hodně funkcí a příprava kávy je snadná

Argumentai už

udělám si vždy kávu na kterou mám chuť

Argumentai prieš

vyšší cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

10/03/2024

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Kávovar LatteGo EP5441 - ano nebo ne?

Kávovar je dobře zpracovaný, líbivý na pohled, vše funguje jak má. Dobře se ovládá, má přehledné menu v češtině. Vše je přehledné a srozumitelné, dobrá nabídka kávy. Dostatečný zásobník na kávu i její odpad. Uvítal bych větší a širší zásobník na vodu, ale i tak to stačí. Odkapávací miska se dost plní, ale záleží na tom, jak často se kávovar zapíná a vypíná, protože se pokaždé propláchne. Za mne spokojenost.

Argumentai už

Dobré a přehledné menu, snadné ovládání i čištění. Káva vynikající ( záleží na kávě a vaší chuti ) včetně pěny. Dobře mele kávu v základním nastavení, hlučnost přijatelná. Různé druhy kávy, včetně teplé vody na čaj nebo napěněné mléko pro děti ( stačí přihodit kousek čokolády a máte kakao ).

Argumentai prieš

Odkapávací miska se musí častěji vylévat, protože přístroj proplachuje vnitřkem do této misky. Nádržka na vodu je poměrně úzká a vysoká a hůře se vkládá. Při zvednutí celého přístroje spadávají gumové nožičky.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių