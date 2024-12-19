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Nutraukta gamyba
12 gėrimų
„LatteGo“ pieno sistema
Juoda
TFT ekranas
Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas greitai ir lengvai pagamins puikią kavą.
Dėl lengvai naudojamo ekrano galite greitai paruošti puodelį skanios kavos. Vos keliais žingsniais galite sureguliuoti šviežiai maltų pupelių kavos skonį ir mėgautis gardžia kava.
Pasigaminkite kavą tokią, kokią mėgstate, naudodamiesi lengvai pritaikomais kavos stiprumo bei kavos ir pieno kiekio nustatymais.
4.7
iš 5
108
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Najula
19/12/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Výborný pomocník
Kávovar má mnoho funkcí, je trošku hlučnější, ale jinak vše v pořádku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Alfík jouda
26/04/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
hodně funkcí a snadná příprava kávy
líbil se nám i vzhledově má hodně funkcí a příprava kávy je snadná
Argumentai už
udělám si vždy kávu na kterou mám chuť
Argumentai prieš
vyšší cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
10/03/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Kávovar LatteGo EP5441 - ano nebo ne?
Kávovar je dobře zpracovaný, líbivý na pohled, vše funguje jak má. Dobře se ovládá, má přehledné menu v češtině. Vše je přehledné a srozumitelné, dobrá nabídka kávy. Dostatečný zásobník na kávu i její odpad. Uvítal bych větší a širší zásobník na vodu, ale i tak to stačí. Odkapávací miska se dost plní, ale záleží na tom, jak často se kávovar zapíná a vypíná, protože se pokaždé propláchne. Za mne spokojenost.
Argumentai už
Dobré a přehledné menu, snadné ovládání i čištění. Káva vynikající ( záleží na kávě a vaší chuti ) včetně pěny. Dobře mele kávu v základním nastavení, hlučnost přijatelná. Různé druhy kávy, včetně teplé vody na čaj nebo napěněné mléko pro děti ( stačí přihodit kousek čokolády a máte kakao ).
Argumentai prieš
Odkapávací miska se musí častěji vylévat, protože přístroj proplachuje vnitřkem do této misky. Nádržka na vodu je poměrně úzká a vysoká a hůře se vkládá. Při zvednutí celého přístroje spadávají gumové nožičky.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių