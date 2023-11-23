GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

„Philips“ 5400 serijaVisiškai automatinis espreso aparatas

EP5444/90

4.6
| (76) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
Lengvai, mygtuko paspaudimu gaminkite aromatingas kavos rūšis, tokias kaip espreso kava, kapučinas ir pienas su espresu. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta padengia kavą, yra lengvai nustatoma ir išvaloma vos per 15 sekundžių*
Peržiūrėti visas naudas

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių

  • 12 gėrimų

  • „LatteGo“ pieno sistema

  • Kašmyro pilka

  • TFT ekranas

Vos spustelėję mėgaukitės 12 kavos rūšių, įskaitant kavą su pienu

Vos spustelėję mėgaukitės 12 kavos rūšių, įskaitant kavą su pienu

Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas greitai ir lengvai pagamins puikią kavą.

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Su mūsų lengvai naudojamu ekranu reikia visai nedaug, kad galėtumėte mėgautis kitu skanios kavos puodeliu. Keliais veiksmais galite pakoreguoti šviežių pupelių skonį ir greitai bei paprastai mėgautis gardžia kava.

Reguliuokite skonio stiprumą ir tūrį su individualaus kavos paruošimo funkcija

Reguliuokite skonio stiprumą ir tūrį su individualaus kavos paruošimo funkcija

Pagaminkite bet kokią kavą taip, kaip norite, naudodamiesi lengvai pritaikomais kavos stiprumo bei kavos ir pieno kiekio nustatymais.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

76

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

23/11/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek má skvělé funkce a skvělou kávu

Kávovar vaří skvělou kávu a dělá skvělou pěnu, kterou milují i naše děti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

30/05/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Káva

Super výrobek, jednoduchý, velký výběr, vynikající chuť.

Argumentai už

Jednoduchý

Argumentai prieš

Nic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

09/02/2023

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Konečne dobrá káva

Po dlhej dobe si konečne vychutnávam kávové špeciality s mliekom

Argumentai už

Jednoduché použitie, viac profilov, kopa nastavení vašej ideálnej šálky kávy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių