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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
12 gėrimų
„LatteGo“ pieno sistema
Kašmyro pilka
TFT ekranas
Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas greitai ir lengvai pagamins puikią kavą.
Su mūsų lengvai naudojamu ekranu reikia visai nedaug, kad galėtumėte mėgautis kitu skanios kavos puodeliu. Keliais veiksmais galite pakoreguoti šviežių pupelių skonį ir greitai bei paprastai mėgautis gardžia kava.
Pagaminkite bet kokią kavą taip, kaip norite, naudodamiesi lengvai pritaikomais kavos stiprumo bei kavos ir pieno kiekio nustatymais.
4.6
iš 5
76
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Májavlk
23/11/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Výrobek má skvělé funkce a skvělou kávu
Kávovar vaří skvělou kávu a dělá skvělou pěnu, kterou milují i naše děti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Pítrs007
30/05/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Káva
Super výrobek, jednoduchý, velký výběr, vynikající chuť.
Argumentai už
Jednoduchý
Argumentai prieš
Nic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Kiri1290
09/02/2023
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Konečne dobrá káva
Po dlhej dobe si konečne vychutnávam kávové špeciality s mliekom
Argumentai už
Jednoduché použitie, viac profilov, kopa nastavení vašej ideálnej šálky kávy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių