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Nutraukta gamyba
1500 W
„TriActive“ antgalis
Šis didelis „Philips“ dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai teks jį keisti.
Lengvas, aliumininis dulkių siurblio vamzdis patogus naudoti ir nešioti. 2 dalių teleskopinis vamzdis lengvai reguliuojamas, kad galėtumėte nustatyti reikiamą aukštį.
Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Klermans
01/07/2020
България
Подходяща за дом с домашни любимци.
Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Мина99
26/04/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Чудесен е
Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
robinhud
06/04/2017
Hrvatska
bomba
Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom