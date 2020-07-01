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  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas

Nutraukta gamyba

PowerLifeDulkių siurblys su maišeliu

FC8458/91

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Itin veiksmingas
Naudodami „Philips PowerLife“ dulkių siurblį su ypatingu „TriActive“ antgaliu puikiai išsiurbsite bet kokią grindų dangą.
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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • 1500 W

  • „TriActive“ antgalis

3 litrų „s-bag“, kad naudotumėtės ilgai

3 litrų „s-bag“, kad naudotumėtės ilgai

Šis didelis „Philips“ dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai teks jį keisti.

Valykite patogiai dėl lengvo aliuminio vamzdžio

Valykite patogiai dėl lengvo aliuminio vamzdžio

Lengvas, aliumininis dulkių siurblio vamzdis patogus naudoti ir nešioti. 2 dalių teleskopinis vamzdis lengvai reguliuojamas, kad galėtumėte nustatyti reikiamą aukštį.

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/07/2020

България

България

Подходяща за дом с домашни любимци.

Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

26/04/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Чудесен е

Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

06/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

bomba

Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

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