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PowerLife Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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PowerLifeDulkių siurblys su maišeliu

FC8458/91

PowerLife Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag FC8458/91 - English (US)

  • PDF fail., 948.1 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag FC8458/91

  • PDF fail., 364 kB
  • 13 March 2026

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