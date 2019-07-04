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Nutraukta gamyba
„AnimalCare“
Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.
Šis „Philips“ dulkių siurblys sukurtas ir pagamintas taip, kad visas įsiurbiamas oras prieš jį išpučiant pereitų per plaunamą „HEPA 13“ filtrą (99,95 % filtravimas). Niekas iš jo neišpučiama!
Šis didelis dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai keisti.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
glen61
04/07/2019
Україна
Дуже якісний і надійний продукт
Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу