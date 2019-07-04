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  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia
  • Didžiausia siurbiamoji galia

Nutraukta gamyba

PerformerDulkių siurblys su maišeliu

FC9164

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausia siurbiamoji galia
Didžiausias siurbimo lygis, skirtas valyti be pastangų: visa tai suteikia FC916x grupė. FC916x grupė kartu su higieniniu filtru ir nesudėtinga dulkių maišelio išėmimo sistema pasirūpins jūsų dulkėmis ir nešvarumais.
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500 W siurbiamąja galia valoma be pastangų

Didžiausia siurbiamoji galia

  • „AnimalCare“

2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią

2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią

Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.

„HEPA AirSeal“ ir „HEPA 13“ filtras

„HEPA AirSeal“ ir „HEPA 13“ filtras

Šis „Philips“ dulkių siurblys sukurtas ir pagamintas taip, kad visas įsiurbiamas oras prieš jį išpučiant pereitų per plaunamą „HEPA 13“ filtrą (99,95 % filtravimas). Niekas iš jo neišpučiama!

XXL dydžio 4 litrų „S-bag“ – ilgam

XXL dydžio 4 litrų „S-bag“ – ilgam

Šis didelis dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai keisti.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже якісний і надійний продукт

Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

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