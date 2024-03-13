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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
Performer Dulkių siurblys su maišeliu
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC9164
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User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag
Important Information Manual Philips Performer Hose
Visi (4)
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kaip patikrinti, ar „Philips“ dulkių siurblio dulkių surinkimo maišelis yra pilnas?
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
„Philips“ dulkių siurblio filtro valymas
„s-filter®“ išmetimo filtras
„s-Bag“Klasikiniai ilgalaikiai (4 vnt.)
„s-Bag“Antialerginiai dulkių maišeliai
„Philips“ dulkių siurblys neįsijungia
„Philips“ dulkių siurblys perkaista
Maža „Philips“ dulkių siurblio siurbimo galia
Naudodamas „Philips“ dulkių siurblį jaučiu elektros smūgius
Mano „Philips“ dulkių siurblys rodo, kad dulkių surinkimo maišelis yra pilnas, kai jis nėra pilnas
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