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Performer Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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PerformerDulkių siurblys su maišeliu

FC9164

Performer Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag

  • PDF fail., 9.2 MB
  • 13 March 2024

Important Information Manual Philips Performer Hose

  • PDF fail., 364 kB
  • 13 March 2024

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