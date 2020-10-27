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  • Itin galingas, neįtikėtinai tylus
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  • Itin galingas, neįtikėtinai tylus
  • Itin galingas, neįtikėtinai tylus
  • Itin galingas, neįtikėtinai tylus
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  • Itin galingas, neįtikėtinai tylus
  • Itin galingas, neįtikėtinai tylus

Nutraukta gamyba

SilentStarDulkių siurblys su maišeliu

FC9310/02

Itin galingas, neįtikėtinai tylus
Mėgaukitės atpalaiduojančiu ir netrikdomu gyvenimu namuose su „Philips SilentStar“. Šis dulkių siurblys su unikaliu „SilentSeal“ antgaliu užtikrina galingą valymą ir nedidelį triukšmą.
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Negailestingas dulkėms, bet švelnus jūsų ausims

Itin galingas, neįtikėtinai tylus

  • 2000 V

2000 vatų variklis su didžiausia 450 W siurbimo galia

2000 vatų variklis su didžiausia 450 W siurbimo galia

Galingas 2000 vatų variklis su didžiausia 450 vatų siurbiamąja galia užtikrina puikius valymo rezultatus

Optimalus efektyvumas ir nedidelis triukšmas dėl „SilentSeal“ antgalio

Optimalus efektyvumas ir nedidelis triukšmas dėl „SilentSeal“ antgalio

„SilentSeal“ antgalis užtikrina optimalų dulkių surinkimo efektyvumą ir nedidelį triukšmą. Ypač gerai izoliuotas oro srautas užtikrina puikų siurbimą – pagaminta „WesselWerk“.

Triukšmo sumažinimas iki tylaus 73 dB dėl aerodinamiško oro jungiklio

Triukšmo sumažinimas iki tylaus 73 dB dėl aerodinamiško oro jungiklio

Oro kanalas sukonstruotas taip, kad oras lengvai tekėtų be kliūčių ir būtų kuo mažesnis triukšmas. Papildomai vibravimą sumažina speciali variklio konstrukcija.

Techninės savybės

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