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Nutraukta gamyba
FC9310/02
2000 V
Galingas 2000 vatų variklis su didžiausia 450 vatų siurbiamąja galia užtikrina puikius valymo rezultatus
„SilentSeal“ antgalis užtikrina optimalų dulkių surinkimo efektyvumą ir nedidelį triukšmą. Ypač gerai izoliuotas oro srautas užtikrina puikų siurbimą – pagaminta „WesselWerk“.
Oro kanalas sukonstruotas taip, kad oras lengvai tekėtų be kliūčių ir būtų kuo mažesnis triukšmas. Papildomai vibravimą sumažina speciali variklio konstrukcija.
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