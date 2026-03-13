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SilentStar Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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SilentStarDulkių siurblys su maišeliu

FC9310/02

SilentStar Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF fail., 28.1 MB
  • 13 March 2026

Mėgaukitės atpalaiduojančiu ir netrikdomu gyvenimu namuose su „Philips SilentStar“. Šis dulkių siurblys su unikaliu „SilentSeal“ antgaliu užtikrina galingą valymą ir nedidelį triukšmą.

  • PDF fail.
  • 29 March 2026

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