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  • Muzika be laidų
  • Muzika be laidų
  • Muzika be laidų
  • Muzika be laidų
  • Muzika be laidų
  • Muzika be laidų

Nutraukta gamyba

Mini Hi-Fi sistema

FX10/12

4.4
| (7) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Muzika be laidų
Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ iš bet kurio išmaniojo įrenginio. Dvigubas stiprintuvas užtikrina geresnę garso kokybę, o 230 W RMS bendra išvesties galia užtikrina energingą ritmą.
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Muzika be laidų

  • „Bluetooth®“

Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Dvigubas stiprintuvas užtikrina geresnes garso charakteristikas

Dvigubas stiprintuvas užtikrina geresnes garso charakteristikas

Dvigubas stiprintuvas užtikrina geresnes garso charakteristikas dėl mažesnės kryžminės moduliacijos tarp žemųjų ir aukštųjų dažnių garsiakalbių, nes kiekvienas keitiklis veikia nuo savo atskiro stiprintuvo. Taip išgaunamas sodrus ir galingas žemųjų dažnių skambėjimas, paliekantis gilų įspūdį ir nepersidengiantis su aukštesniais dažniais, todėl jis išlieka natūralus ir tikslus. Panaudojus kartu su tikslia, aktyvios sankirtos schema, išgaunamas geresnis fazės valdymas ir platesnis dažnių diapazonas kiekvienam keitikliui, todėl garsas labiau subalansuotas ir natūralesnis.

„MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui

„MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui

„MAX Sound“ technologija sukuria momentinį žemų dažnių padidinimą, sustiprindama garsą ir sukurdama įspūdingą klausymosi patirtį - vieno mygtuko paspaudimu. Jos rafinuota elektroninė grandinė kalibruoja esamą garsą ir garsumą, akimirksniu padidindama žemus dažnius ir garsą iki maksimumo be jokių iškraipymų. To pasekoje yra pastebimas spektro ir garso padidėjimas bei stiprus garso augimas, kuris pagerina bet kokią muziką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.4

iš 5

7

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

29/12/2016

Polska

Polska

tania głośna ładna

bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX10 Miniwieża Hi-Fi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX10 Miniwieża Hi-Fi

21/10/2020

Україна

Україна

Мал да удал!

Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX10 Міні-система Hi-Fi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX10 Міні-система Hi-Fi

11/09/2017

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX10 Mini Hi-Fi rendszer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX10 Mini Hi-Fi rendszer

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