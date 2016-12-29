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Nutraukta gamyba
„Bluetooth®“
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
Dvigubas stiprintuvas užtikrina geresnes garso charakteristikas dėl mažesnės kryžminės moduliacijos tarp žemųjų ir aukštųjų dažnių garsiakalbių, nes kiekvienas keitiklis veikia nuo savo atskiro stiprintuvo. Taip išgaunamas sodrus ir galingas žemųjų dažnių skambėjimas, paliekantis gilų įspūdį ir nepersidengiantis su aukštesniais dažniais, todėl jis išlieka natūralus ir tikslus. Panaudojus kartu su tikslia, aktyvios sankirtos schema, išgaunamas geresnis fazės valdymas ir platesnis dažnių diapazonas kiekvienam keitikliui, todėl garsas labiau subalansuotas ir natūralesnis.
„MAX Sound“ technologija sukuria momentinį žemų dažnių padidinimą, sustiprindama garsą ir sukurdama įspūdingą klausymosi patirtį - vieno mygtuko paspaudimu. Jos rafinuota elektroninė grandinė kalibruoja esamą garsą ir garsumą, akimirksniu padidindama žemus dažnius ir garsą iki maksimumo be jokių iškraipymų. To pasekoje yra pastebimas spektro ir garso padidėjimas bei stiprus garso augimas, kuris pagerina bet kokią muziką.
4.4
iš 5
7
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
adaśko123
29/12/2016
Polska
tania głośna ładna
bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX10 Miniwieża Hi-Fi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX10 Miniwieża Hi-Fi
Bona_Ck
21/10/2020
Україна
Мал да удал!
Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX10 Міні-система Hi-Fi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX10 Міні-система Hi-Fi
dosaz74
11/09/2017
Magyarország
Tökéletes
Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX10 Mini Hi-Fi rendszer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX10 Mini Hi-Fi rendszer