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Mini Hi-Fi sistema

FX25/12

Mini Hi-Fi sistema

Nutraukta gamyba

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Skirta su „iOS“ ir „Android“ veikiantiems prietaisams

„Philips“ pramogų programėlė

Palaiko pasirinktų „Philips Bluetooth“ garsiakalbių, garso juostų, vakarėlių garsiakalbių, mikrosistemų, CD garso sistemų ir nešiojamųjų radijo imtuvų valdymą.

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„Philips“ pramogų programėlė

Vadovai ir dokumentacija

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 646.3 kB
  • 2 December 2023

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 679.4 kB
  • 24 November 2023

Garantija ir techninė priežiūra

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Garantija

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