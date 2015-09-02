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Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
Nesvarbu, kokią kavą rinksitės, „Xsmall“ sumals šviežias kavos pupeles vienu mygtuko spustelėjimu. Įrenginyje yra sumontuotas rankinis pieno putų plakiklis, kuris pagardins kavos gėrimus skania pieno puta.
Verda 2 rūšių kavą
Klasikinis pieno putų plakiklis
Juoda
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate įmontuotas klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „Pannarello“ technologija. Jis skleidžia garus, todėl norėdami paruošti nuostabias pieno putas turite jį įmerkti į pieną. Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!
„Saeco“ sukūrė šį espreso kavos aparatą, kuris automatiškai išvalo kavos virimo sistemą vandeniu, aparatą įjungus arba išjungus. Todėl galite mėgautis nuostabia šviežia kava su kiekvienu puodeliu.
Dėl atminties funkcijos, kuri leidžia reguliuoti kavos virimo trukmę, visada galėsite pasigaminti jums patinkančios puikios kavos puodelį pagal savo skonį. Mėgaukitės ypatingo skonio kavos gėrimu mygtuko paspaudimu.
4.8
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
apple
02/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
b. dobrą kawę parzy, łatwy w obsłudze
Bardzo dobrą kawę można przygotowć. Łatwy w obsłudze.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
juil
26/09/2019
Magyarország
minden igényt kielégitő termék
évek óta használom ezt a terméket, sok örömet okozott, nagyon szuper finom kávét főz, a kezelése egyszerü, jol mutat a konyhapulton, és még sosem volt vele gond.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző
Tommaso
24/01/2019
Magyarország
Megbízható igásló
6 tagú családunk minden tagja -beleértve az egyetemista/gimnazista gyermekeinket is-állandó használója a kávéfőzőnek. Vendégeinket is szívesen kínáljuk az Xsmall eszpresszójával, vagy cappucino-jával. Teszi a dolgát. Kávét, vizet mindenki tud bele tölteni, a karbantartás az Apa dolga :-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző