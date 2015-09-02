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  • Standard Product Photo Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
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  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Alternative Product Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Standard Product Photo Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Main in-use photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Alternative Product Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09

Nutraukta gamyba

Saeco XsmallPuikus automatinis espreso aparatas

HD8645/09

4.8

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą

Nesvarbu, kokią kavą rinksitės, „Xsmall“ sumals šviežias kavos pupeles vienu mygtuko spustelėjimu. Įrenginyje yra sumontuotas rankinis pieno putų plakiklis, kuris pagardins kavos gėrimus skania pieno puta.

Peržiūrėti visas naudas

„One Touch“ automatinis espreso aparatas

Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą

  • Verda 2 rūšių kavą

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Juoda

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate įmontuotas klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „Pannarello“ technologija. Jis skleidžia garus, todėl norėdami paruošti nuostabias pieno putas turite jį įmerkti į pieną. Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!

Automatinis kavos virimo sistemos valymas – visada švarus aparatas

Automatinis kavos virimo sistemos valymas – visada švarus aparatas

„Saeco“ sukūrė šį espreso kavos aparatą, kuris automatiškai išvalo kavos virimo sistemą vandeniu, aparatą įjungus arba išjungus. Todėl galite mėgautis nuostabia šviežia kava su kiekvienu puodeliu.

Išsaugo jūsų mėgstamiausios kavos ruošimo trukmės nustatymus

Išsaugo jūsų mėgstamiausios kavos ruošimo trukmės nustatymus

Dėl atminties funkcijos, kuri leidžia reguliuoti kavos virimo trukmę, visada galėsite pasigaminti jums patinkančios puikios kavos puodelį pagal savo skonį. Mėgaukitės ypatingo skonio kavos gėrimu mygtuko paspaudimu.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

02/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

b. dobrą kawę parzy, łatwy w obsłudze

Bardzo dobrą kawę można przygotowć. Łatwy w obsłudze.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

minden igényt kielégitő termék

évek óta használom ezt a terméket, sok örömet okozott, nagyon szuper finom kávét főz, a kezelése egyszerü, jol mutat a konyhapulton, és még sosem volt vele gond.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható igásló

6 tagú családunk minden tagja -beleértve az egyetemista/gimnazista gyermekeinket is-állandó használója a kávéfőzőnek. Vendégeinket is szívesen kínáljuk az Xsmall eszpresszójával, vagy cappucino-jával. Teszi a dolgát. Kávét, vizet mindenki tud bele tölteni, a karbantartás az Apa dolga :-)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.