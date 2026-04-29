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Saeco Xsmall Puikus automatinis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

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Saeco XsmallPuikus automatinis espreso aparatas

HD8645/09

Saeco Xsmall Puikus automatinis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips Xsmall Super-automatic espresso machine - English (US)

  • PDF fail., 182.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09 - English (US)

  • PDF fail., 936.7 kB
  • 13 March 2026

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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