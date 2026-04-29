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Nutraukta gamyba
Palaikymas
HD8645/09
Nutraukta gamyba
Greitai prisipildo „Philips“ espreso aparato lašų surinkimo padėklas
Per žema „Philips“ espreso aparatu gaminamos kavos temperatūra
Mano „Philips“ espreso aparatas neįsijungia
„Philips“ espreso aparatas gerai nesuplaka pieno putų
Mano „Philips“ espreso aparatas nesandarus
Negaliu sureguliuoti malūnėlio nustatymo „Philips“ espreso aparate
„Philips“ espreso aparatas išmeta sumaltą kavą neišvirdamas kavos
Iš „Philips“ espreso aparato bakelio nebėga vanduo
Po „Philips“ espreso aparato virimo elementu yra maltos kavos
Negaliu įdėti virimo elemento į savo „Philips“ espreso aparatą
„Philips“ espreso aparatas skleidžia triukšmą
Negaliu išimti virimo elemento iš „Philips“ espreso aparato
„Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą
„Philips“ espreso aparatas rodo klaidos kodą
Iš „Philips“ espreso aparato nebėga kava