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Nutraukta gamyba
Verda 7 rūšių kavą
Klasikinis pieno putų plakiklis
Juoda
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.
Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.
Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.
4.3
iš 5
6
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
SDimov
12/06/2021
България
Чудесен продукт
Уникална машина. Все още я използвам. Повече от 3 години.
Argumentai už
Всичко си прави сама
Argumentai prieš
Нещо не можах да използвам функцията за правене на кафе с мляно такова
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина
KiriDC
06/12/2014
Česká republika
100% funkční kávovar
Je to můj první plně automatický kávovar a jsem nadmíru spokojen. Díky displayi nemusím nic hlídat. Vše co je potřeba dělat se zobrazuje a provádí vás vždy celým procesem. Nenáročný na obsluhu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8751/19 Automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8751/19 Automatický kávovar
ziva
17/09/2013
Česká republika
Kávovar je skvělý, káva s jemnou pěnou vynikající.
Vyzkoušela jsem už spoustu druhů kávy a jedna lepší než druhá. Ráda piju silnou kávu v malém množství. Když na ni dostanu chuť, trvá to jen chvilinku a už mně voní u nosu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine