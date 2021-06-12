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  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu

Nutraukta gamyba

„Philips“ Saeco InteliaPuikus automatinis espreso aparatas

HD8751/19

4.3
| (6) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu
Tik naudodami „Saeco Intelia“ automatinį kavos virimo aparatą galėsite mėgautis tobula espreso. Ji lengva naudoti, pritaikyti ir valyti. Paruoškite kapučino, latė makiato, espreso ar karštą vandenį. Su šiuo aparatu galite viską.
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Keraminiai kavos pupelių malūnėliai – dar geresnis skonis

Espreso ir kava vienu mygtuko paspaudimu

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Juoda

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.3

iš 5

6

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

12/06/2021

България

България

Чудесен продукт

Уникална машина. Все още я използвам. Повече от 3 години.

Argumentai už

Всичко си прави сама

Argumentai prieš

Нещо не можах да използвам функцията за правене на кафе с мляно такова

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина

06/12/2014

Česká republika

Česká republika

100% funkční kávovar

Je to můj první plně automatický kávovar a jsem nadmíru spokojen. Díky displayi nemusím nic hlídat. Vše co je potřeba dělat se zobrazuje a provádí vás vždy celým procesem. Nenáročný na obsluhu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8751/19 Automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8751/19 Automatický kávovar

17/09/2013

Česká republika

Česká republika

Kávovar je skvělý, káva s jemnou pěnou vynikající.

Vyzkoušela jsem už spoustu druhů kávy a jedna lepší než druhá. Ráda piju silnou kávu v malém množství. Když na ni dostanu chuť, trvá to jen chvilinku a už mně voní u nosu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine

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