Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Kava
Visos serijos
Saeco Moltio Puikus automatinis espreso aparatas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HD8869/09
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
EU Declaration of conformity Philips Moltio Super-automatic espresso machine HD8869/09 - English (US)
User Manual Philips Moltio Super-automatic espresso machine HD8869/09
Espreso kavos aparatas„Philips“ virimo elemento tepalas
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
Vandens kietumo tikrinimo juostelė
Greitai prisipildo „Philips“ espreso aparato lašų surinkimo padėklas
Per žema „Philips“ espreso aparatu gaminamos kavos temperatūra
Mano „Philips“ espreso aparatas neįsijungia
„Philips“ espreso aparatas gerai nesuplaka pieno putų
„Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti